Policía asegura que la misma Señorita El Alto 2017 se hizo heridas

Señala que la desaparición de la joven no está vinculada a un hecho delictivo, sino a una anterior relación sentimental.

La Policía desmintió la versión de la joven Carol Rivas, Señorita El Alto 2017, para explicar su desaparición suscitada la noche del lunes en La Paz. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Aguilera, en las investigaciones se pudo establecer que la misma muchacha se hizo sus heridas.

La madre de Carol, Sonia Rivas, denunció en llanto la desaparición de su hija. Según su relato, la joven fue a pasar clases a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y luego se contactó por última vez con ella el lunes por la noche por teléfono cuando estaba en una movilidad hacia su domicilio en Miraflores.

La joven aspirante ahora a Miss La Paz apareció el martes en la zona Jardines de Lipari. En su declaración ante la Policía afirmó que estaba en el asiento de copiloto en un taxi, y que fue golpeada en la cabeza o sedada, por lo cual no se acordaba más. La joven estaba con heridas para sustentar su versión.

Sin embargo, la Policía hizo las investigaciones y constató que el relato de Carol no es verdad. Aguilera afirmó que, de acuerdo a las pesquisas, la joven estuvo fuera de su hogar “bajo su voluntad”.

Asimismo, el jefe de la FELCC-La Paz aseveró que en el trabajo policial se pudo establecer que la joven se infligió sus heridas, por las cuales un forense le otorgó seis días de impedimento.

La jefa de la Unidad de Trata y Tráfico de la FELCC, Gaby Coca, sostuvo que la desaparición de Carol no está vinculada a un hecho delictivo, sino obedece a una anterior relación sentimental que tenía la joven. No dio más detalles.

Coca señaló que en estos casos no se puede iniciar un proceso por denuncia falsa, porque los que presentan la demanda son los padres, aunque se podría seguir una investigación para que el Ministerio Público active una causa.

Aguilera manifestó que los policías están prestos a recibir las denuncias de desaparición, tomando en cuenta que los padres no tienen a dónde acudir. Sin embargo, pidió a la población que no se use a la institución del orden de manera indebida.

Señaló que existen varios casos de desapariciones reales y que la Policía no puede ser utilizada para investigar casos cuyo fin sea de distracción para evitar sanciones o disgustos de los padres.

Coca agregó que entre un 80 a 85% de las denuncias de desaparición no tienen que ver con delitos, sino con problemas de índole familiar, escolaridad, falta de comunicación y control de los padres y relaciones sentimentales.

Las autoridades instaron a los jóvenes a alejarse de relaciones que no sean sanas.

