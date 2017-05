Policía confirma al menos 20 puntos de bloqueo en La Paz

Vecinos liderados por la Fejuve que encabeza el dirigente Jesús Vera se movilizan exigiendo a la Alcaldía la derogación de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y Control Territorial.

La Portada, uno de los puntos bloqueados por vecinos de La Paz. Foto: Roberto de la Cruz

La Razón Digital / Miriam Chávez / La Paz

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, liderada por Jesús Vera, instaló este lunes al menos 20 puntos de bloqueo en la ciudad. En la mañana, las salidas de buses al interior del país desde la Terminal de Buses fueron suspendidas.

Los movilizados exigen a la Alcaldía la derogatoria de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y Control Territorial.

“Registramos 20 puntos de bloqueo en La Paz. Los vecinos escogieron puntos estratégicos especialmente cruces y puentes para que no puedan acceder al centro de la ciudad”, informó el director departamental de Transito, coronel Freddy Betancur.

Dijo que algunos de los puntos de bloqueo se encuentran instalados en la autopista La Paz- El Alto, la parada micro H, Pasankeri, puente Paraguay, puente Minaza, La Portada, Av. Naciones Unidas, el sector de la Periferica y la calle 17 de Obrajes. “En el centro de la ciudad no hay mucho problema. Sin embrago, no existe una sola vía de acceso hacia la ciudad de El Alto”, agregó.

El bloqueo en la calle 17 de Obrajes y avenida Roma. Foto: GMALP

El concejal Fabián Siñani, en declaraciones a radio Compañera, dijo que el dirigente Vera movilizó a los vecinos con mentiras. “Este señor repartió volantes donde indican que a las personas les van a quitar sus casas, les van a quintuplicar sus impuestos, las multas son de Bs 5 mil a Bs 10 mil. Todo eso nos lleva pensar que es una movilización de tinte político”, aseveró.

Vera denunció que la ley municipal es injusta porque “quiere atentar contra la propiedad de los vecinos” y envió un mensaje al alcalde Luis Revilla: “Queremos darle un mensaje al alcalde, que no estamos de acuerdo con esta normativa que atenta contra el derecho de propiedad privada, quiere imponernos multas que no las vamos a poder pagar y lo peor es que esta norma no ha sido consensuada”.

El director departamental de Transito informó que en la mañana las salidas de buses hacia el interior desde la Terminal fueron suspendidas, al igual que las salidas a Los Yungas desde la Terminal de Minaza.

Puntualizó que una vez los vecinos dejen de bloquear se reestablecerán las salidas de buses. (29/05/17)