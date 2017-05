Por increíble que parezca, el Pentágono sigue usando Windows 95 en sistemas críticos de seguridad

Raúl Álvarez – @Lohar

Cuando pensamos en el Pentágono de los Estados Unidos nos viene a la mente lo más avanzado en tecnología, vamos, estamos hablando de la sede del Departamento de Defensa de una de las naciones más poderosas del mundo. Pues bueno, siento decirles que no es así.

El sitio Defense One, especialista en temas de defensa militar, ha entrevistado a Daryl Haegley, program manager de la oficina del Subsecretario de Defensa de Energía, Instalaciones y Medio Ambiente, quien confirmó que la agencia de defensa aún usa versiones viejas de Windows, como XP, 98 y 95.

75% del sistema de control ejecutan una versión obsoleta de Windows

Según Haegley, el 75% de los ordenadores conectados al sistema de control ejecutan alguna versión obsoleta de Windows, lo cual no sólo se limita al Pentágono, sino que sucede lo mismo en otras 15 instalaciones militares del Departamento de Defensa.

Windows XP dejó de tener soporte por parte de Microsoft en 2014, Windows 98 en 2006, y Windows 95 terminó su soporte en 2001. Por ello, el Departamento de Defensa tiene contratados servicios con Microsoft, donde se incluye soporte exclusivo para tareas militares sobre estos operativos, así como un proyecto para migrar la actual plataforma a Windows 10, algo que esperan se concluya a finales de este año.

El argumento detrás de esta extraña decisión es que estos equipos están conectados en un red interna y no tienen acceso a internet, por lo que el riesgo de un ataque o acceso no autorizado es mínimo. Sin embargo, esto no garantiza la seguridad de estos sistemas, por lo que se ha estado presionando para hacer la migración a Windows 10, algo que no es nada sencillo debido al tipo de información que manejan diariamente.

Incluso se menciona que infraestructura crítica del Pentágono sigue operando bajo sistemas operativos obsoletos, los cuales están conectados a internet para el intercambio de información con otras instalaciones, lo que significa que actualmente hay sistemas vulnerables a ataques.

Por lo anterior, Haegley está buscando ampliar el programa de recompensas para usuarios que encuentren bugs o agujeros de seguridad en la plataforma del Departamento de Defensa, algo que podría servir para identificar vulnerabilidades en los sistemas críticos.

