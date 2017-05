Por qué las neuronas nos boicotean cuando hacemos dieta

Este mecanismo ha perdurado a lo largo de la evolución para defendernos en épocas de hambruna, pero hoy puede chafarnos la dieta.

Se trata pues de un mecanismo que ha perdurado a lo largo de la evolución para defendernos en épocas de hambruna, pero que hoy supone un fastidio para las personas que desean perder peso. En ellas, la dieta es poco efectiva, pues el organismo compensa la reducción de calorías.

¿Qué hacemos entonces? “Este estudio podría ayudar en el diseño de nuevas terapias para combatir la obesidad pero, al menos para aquellas personas que tan solo necesitan una pérdida moderada de peso, combinar la dieta con un aumento del ejercicio físico podría ser la solución”, concluye Luke Burke, otro de los autores.

Así que, ya sabes: la próxima vez que tu dieta fracase, ya puedes echarle la culpa a tus neuronas.

Referencia:

Burke, LK et al. 2017 mTORC1 in AGRP neurons integrates exteroceptive and interoceptive food-related cues in the modulation of adaptive energy expenditure in mice. eLife, DOI: 10.7554/eLife.22848