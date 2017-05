Por tirajones

La columna jónica

*Carlos Valverde Bravo

Mi Cristo de Orinoca !! que sorpresanga, mi líder…. Así que usted es el “Cristo resucitado” (lo vi “al Alvarín” diciéndolo) ! Mi mártir, dónde queda su Gólgota, dónde lo crucificaron… no me diga que su Orinoca es “nuestro” Jerusalén?

No nos quedamos en chicas, mi “Cristín” del Palacio Quemado, usted es una caja de Pandora … perdón, caja de sorpresas !!!

Así que no le agradó eso de Escuela Monte Sinaí? Se me antoja que se por qué… ahi fue donde Moisés recibió los Diez Mandamientos y seguro que le hace “chicó ” el cuerpo eso de: “No Robar”, “No Matar”, “No dar falso testimonio ni decir mentiras”, “No codiciar bienes ajenos” …

Demasiados NO, para quien todo lo puede… no le de bola a eso mi líder… eso es para los otros, para la derecha… en su glorioso gobierno no se roba, “se apropia para el pueblo”; al final de cuentas los que apropian a nombre de la revolución democrática y cultural también son pueblo y, tienen hermanitas y hermanitos, e hijitas e hijitos y yernos y cuñados y, un partido al que se debe mantener… no se ponga mal mi líder… no le de bola que esos mandamientos no son nada para un cristiano de base, como es usted; usted es revolucionario, socialista, comunista y, hermano del Papa Francisco (por ese lado será salvo).

Mi líder… bien lo suyo en lo de los compatriotas presos… se me antoja que si molesta más a los chilenos, logra que los tengan un añito más por allá y… listo ¡ escenario de campaña preparado para lograr la re-ere… nada como pelear por compatriotas en Chile para lograrlo… que importa si entre nos sabemos que fueron los de “nuestro Gobierno” los que llevaron las cosas a ese extremo… que se entraron los chilenos al territorio, que secuestraron… y algunas otras linduras como esas… lo que hagan está bien, pues para eso están los empleados públicos mi sempiterno líder, para sacrificarse por la robolución….

Uli caramba… escribí roboloción y lo iba a borrar pero no, no lo voy a hacer porque “algunos”, como dice usted, mi nunca bien idolatrado líder, algunos meten la mano a la billetera del país y compran caro lo que se puede comprar por menos precio… oiga mi líder… de una vez ponga freno a lo que pasa en YPFB (cuando éramos chicos decíamos :Ya Peyó Fuerte Bazán) … el Presidente no sabe lo que pasa ahí /se habrá enterado que es Presidente de la principal empresa del país?)… bueno, ese señor oculta información que usted dijo iba a ser pública, el Ministro de Energía tampoco funciona… mi Presi… nos vamos a quedar sin gas… y sin gas no hay plata… y me apena que no haya plata porque de ahí salen sus viajes y sus “donaciones”… sus canchas y coliseos… mi Presi… no me importa si no hay plata para mejorar hospitales o para hacer lo que haya que hacer… me importa que “usted” no se quede sin “kivos”… cómo se va a privar al país de su omnipresente presencia?

Mi Presidentango… me apena que ya no hable largo… extraño sus horas de “reflexiones tan profundas” (un cm de profundidad, en un océano de vaciedad, pero no importa, yo las extraño) … no me agrada eso de Twitter… cada ciertas horas cambia

Usted sabe bailar, es gracioso, no como el otro ese que hace de presidente a veces, que en vez de gracia dice desgracia… no se me vaya seguido mi Presidentango!!!

Mi Líder eterno ¡!!! Mi resucitado Cristo de Orinoca por la gracia de la Pachamama … bien lo de pedir diálogo con Chile… ya sabía yo que la señora no iba a querer nada con usted… bueno, para qué la ilusionó, con su charango de amor…. Y después se fue con Piñera… eso le pasa por “picaflor político… simpre tras del Poder”… usted siga así… ya se moestró que ella es la que no quiere… no importa si los compatriotas se declaran culpables en proceso abreviado… reconociendo sus faltas … cuando vuelvan, usted los llena de condecoraciones y los muestra como víctimas del Poder Mapuche (suena bien) … debieron asumir una culpa … que entre nos… no lo vaya a comentar… parece que tuvieron nomás… pero eso pasa por no tener equipamiento y es mejor echarsela a los “trasandinos”… que asumir que nuestra gente es la peor equipada de sudamérica…

Usted bien, mi Presi… vaya, siga y deles con todo, a todos… más ahora que ya va presa oficialmente “la novia de los chinos y de los que quieran, que hizo fortuna por sus relaciones sentimentales”… usted… “entre nos”… le pagaba en pesos, en dólares o muñequeándole alguna cosa? Diga que no me queda claro… en fin, son detalles… ya está adentro y usted … quedó como el macho de … no… despues me van a preguntar quién es ella… bah… en realidad quedó medio de “cornechi”… usted sabe, no importa, lo importante es que salió de eso… y a mi, que soy su chupamedias numero uno eso es lo que me gratifica…

En fin, no lo molesto más… mi mil veces resucitado para gracia de sus adoradores…. Se que no es de mucho leer… a ver cuándo me llama… un ministerio… hay ahí cada uno que yo soy “einsten”… a sus lados…. En que cargo? Bah… a cualquiera… ahí veo hartos que son pa todo… porqué yo no?

Saludos, mi líder sempiterno, resucite… una y otra vez!!!!

Carloncho…

su chupamedias favorito

