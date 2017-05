Preguntamos a una analista de sueños qué significan las pesadillas recurrentes

He tenido este sueño durante los últimos 10 años, con bastante frecuencia. Es un sueño común en Canadá: voy tarde a mi partido de hockey y el entrenador se va a cabrear. El sueño comienza con mis intentos de llegar a la pista, pero hay una serie de obstáculos que debo superar. A veces me despierto tarde (en el sueño) y tengo que apurarme para llegar a la pista; el juego empieza en 15 minutos. Otras veces mis padres se niegan a llevarme (casi siempre soy un adolescente en el sueño, aunque he tenido este sueño casi siempre en la edad adulta). Luego me tengo que poner el uniforme y algo no va bien: a veces me olvido los patines o, como ocurre la mayoría de las veces, me los pongo y se me rompe uno de los cordones. Finalmente llego al banquillo, y el partido ya ha empezado (una humillación total); el entrenador me dice que me quede ahí sentado por llegar tarde. Por último, me piden que juegue, me quedo de pie en el hielo y luego… me despierto con los nervios de punta. (Josh Visser, jefe de redacción)