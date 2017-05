Presidente Tribunal Supremo de Justicia no descarta postularse al Tribunal Constitucional

Sucre, 26 may (ABI).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, informó el viernes que no descarta postularse a la preselección de candidatos para autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya elección está prevista para octubre de este año.

“Nos falta todavía muchos papeles, que por las exigencias que ahora se tiene a diferencia de las anteriores, no es tan fácil completar no, de todas maneras esperaremos lo que suceda en el transcurso de los días; no descartamos (…) postular al TCP”, informó a los periodistas.

En las últimas horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió ampliar el plazo de inscripciones por 14 días más, fecha que fenecía hoy, viernes.

jmv/kpb/ ABI

Fuente: www1.abi.bo