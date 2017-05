¿Puede sobrevivir la pareja cuando uno de los dos no tiene Facebook?

Los códigos de las redes no siempre se parecen a los de la vida real, y esto puede traer sus malos entendidos

Foto: Shutterstock

Consuelo:

Yo soy muy de usar Facebook y mi novia ni siquiera tiene. No solo piensa que soy medio tarado por las cosas que pongo y por pelearme con gente si no que a veces ve que le pongo Me Gusta a una chica cualquiera y piensa que me la quiero levantar, ¿cómo hago para que entienda los códigos?

El Facebookero Incomprendido, 33

Querido Facebookero:

Primero: para mí está buenísimo tener una pareja que no esté en las redes sociales, usalo a favor de tu psiquis. Aprovechá el punto de vista de ella para ver los absurdas que son algunas de las cosas que hacemos ahí: pelearnos a muerte con un amigo del alma por una estupidez, postear un video para hacernos los cancheros como si tuviéramos 15 y quisiéramos mostrarle al mundo que escuchamos la música correcta, odiar fervientemente a completos extraños. Seguro que te ayuda a restarle importancia a tu vida digital y tomártela con un poco más de soda.

Lo de explicarle los códigos…y, depende de qué tan serios sean los planteos que te hace. ¿Son ataques de celos de verdad o chistes de pareja, “cómo te gusta esa eh, mirá cómo le likeás todas las fotitos”? Por cómo lo contás suena más a lo segundo: si ese es el caso, reíte y listo, no le des más vueltas de las necesarias porque eso nunca ayuda. Si el planteo es más serio y tiene que ver con una sola chica en particular: dejá de darle likes. ¿Es tan importante darle likes? ¿Vale una pelea con tu novia que no es que sea paranoica sino que sencillamente (tal como decís) no entiende los códigos? Casi seguro que no.

Consuelo estará disponible para resolver todos los conflictos digitales que lleguen a la casilla modalesdebolsillo@lanacion.com.ar, como comentario a esta nota o a la cuenta de Facebook de LA NACION. Si la consulta es comprometedora, cuidará el anonimato del remitente.

Fuente: lanacion.com.ar