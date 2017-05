¿Purga judicial?

Arturo Yañez Cortes

A través de un extraño Acuerdo del Pleno del Consejo de la Magistratura de 5 de mayo de 2017, se resolvió “agradecer funciones” (relocalizar, dirían “los neoliberales”) a 88 jueces de todo el país, pretextando una curiosa transitoriedad de sus cargos y hasta –dice- las conclusiones de la Cumbre de Justicia (la última).

En los hechos y, sin el menor disimulo siquiera (a estas alturas ya las formas importan muy pero muy poco) ha sido evidente la decisiva participación del ministro de Justicia como el cerebro de esta primera de las purgas judiciales (se avecinan otras, dicen sus verdugos), lo que constituye, por si a alguien le cabría alguna duda, una prueba MAS de la vergonzosa sumisión de la administración de justicia a la voluntad del régimen (Evo y Cia) y de su absoluto desprecio por la judicatura, que sólo le sirve para bendecir su proceder inspirado en la doctrina Morales del meterle no más, aunque sea ilegal.

No es que pretenda constituirme en defensor de oficio de aquellos jueces ni que afirme sean el non plus ultra de la independencia, de hecho, alguno que otro que conozco de cerca de las filas de los guillotinados no me demostró su pasta de tercero imparcial precisamente a la hora de ponerle límites al poder que ahora, igualito no más lo sacrificó (es que el servilismo te convierte en desechable, tarde o temprano) pero creo que urge en aras de por lo menos algún grado de institucionalidad que debiera caracterizar a cualquier estado contemporáneo, distinguir el bosque del árbol (caído, en el caso).

Aun dada la naturaleza transitoria de aquellos cargos, forzosa y convenientemente declarada por una Sentencia del Constitucional y en alguna ley plurinacional, sostengo que por muchos recursos administrativos y constitucionales que se están deduciendo (estoy cocinando algunos), la purga será bendecida… en el plano interno. Dudo que –peor a la vista de lo ocurrido con sus colegas- exista algún juez que deje sin efecto la medida… convirtiéndose así en el próximo guillotinado. Esa es una de las funestas consecuencias de la purga: hace leña del árbol caído de la judicatura, puesto que así el estado de esas ejecuciones, ningún juez tiene asegurada su permanencia, quedando a merced absoluta del poder partidario, que continuará propinándole al judicial la sistemática pateadura que le viene aplicando, por cierto con la masoquista complacencia de muchos de sus integrantes y especialmente, sus altos cargos: patético el apoyo público del Presidente del Tribunal Supremo, a la purga “de sus jueces”.

Empero como no hay crimen perfecto, la situación podría variar de manera muy significativa para quienes tengan la inteligencia, paciencia y fortaleza de agotar la vía interna y acudir al Sistema Interamericano de DDHH. Si bien la base fáctica de los casos no es idéntica, la CIDH en las sentencias de los casos Trabajadores Cesados del Congreso y Tribunal Constitucional Vs Perú, ya sentó a mi juicio una línea en sentido que el estado no puede aplicar una sanción (el eufemístico agradecimiento de funciones), sin el debido proceso (derecho a ser oído, defenderse, etc.) e incluso ha razonado sobre la vulneración del derecho político consistente en tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. La purga judicial vulnera de manera grosera esa doctrina y normativa y, huelo que más tarde que temprano, el plurinacional acabará ejecutado por la Corte Interamericana, por muy transitorios que sean aquellos cargos. Amanecerá y veremos…

El pretexto de la transitoriedad de los cargos de prácticamente la mayoría de los jueces que integran un poder del estado (órgano en la nomenklatura plurinacional) hasta declarada por el Constitucional y legislada por la legislatura, constituye un boomerang contra el mismo estado pues demuestra el altísimo grado de desinstitucionalización que campea en el plurinacional y la precariedad de aquel órgano “de poder”, convertido en un burdo apéndice del ejecutivo, so pena de ser guillotinado, si no cumple sus designios. “El Estado absoluto no es más que una forma institucionalizada de pandillaje político, sea cual fuere la banda que se adueña del poder”. Ayn Rand.

