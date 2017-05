Qué busca Kim Jong-un y hasta dónde está dispuesto a llevar a Corea del Norte

“Si Norcorea fuera a la guerra podría causar muchas muertes y destrucción en los primeros días de conflicto —continuó Roehrig—, pero no estaría en condiciones de sostener las operaciones por mucho tiempo y terminaría perdiendo. Como los líderes son conscientes de eso, Kim no empezaría nunca una guerra, a menos que piense que su régimen está en riesgo. De todos modos, no está preparado para amenazar directamente a Estados Unidos ni podrá hasta que no consiga desarrollar un misil balístico intercontinental y pueda ponerle una ojiva nuclear. Si bien hay cierto debate sobre si consiguió superar ese desafío, yo no creo que lo haya logrado. Pero seguirá intentándolo”.