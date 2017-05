¿Qué le pasa a Luis Miguel, la superestrella del “misterio perenne”?

Su detención esta semana se suma a una larga lista de reveses para el que fue un día el artista latino más exitoso del mundo. Pero está a punto de dar un golpe para contar su propia historia.

La hemeroteca da la oportunidad de comprobar cuanto cambian los artistas. Si hace una década los titulares de “el Sol de México”, más conocido como Luis Miguel, hablaban de sus conciertos, éxitos y algo de su misteriosa vida privada, de unos pocos años para acá la prensa le dedica otras historias mucho más parecidas a la última: Luis Miguel se entrega en un juzgado de Los Ángeles. Luis Miguel paga una fianza de un millón de dólares. ¿Cómo está la situación legal de Luis Miguel? En definitiva, se preguntan qué le pasa a Luis Miguel.

Hace un par de días el cantante mexicano se entregó en un juzgado de la ciudad estadounidense de Los Ángeles y estuvo detenido unas cuantas horas. El motivo fue que, tras negarse varias veces a ir ante el juez y a recibir los papeles de una demanda para que satisfaga el millón de dólares que fue condenado a pagar al organizador en EE UU de una serie de conciertos por incumplimiento de contrato, se dictó una orden de busca y captura. Este juicio determinará que bienes suyos serán embargados para cumplir con la indemnización. El organizador, el tejano William Borckhaus, le ganó otro proceso en noviembre por incumplimiento de contrato después de que cancelase sus shows.

Ese fue otro momento en el que Luis Miguel ocupó titulares por sus problemas. Era 2015 y Luis Miguel tenía una gira de regreso por América Latina y EE UU. Este comeback se inauguraba en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 19 de noviembre, donde el cantante se presentó, estuvo 15 minutos en el escenario y se fue. Repitió el esquema al día siguiente y, aunque prometió reprogramar sus conciertos, estos se quedaron en el limbo. Tras dar algunos recitales en Sudamérica, canceló el tour definitivamente, incluyendo los que Borckhaus había organizado en EE UU –uno de ellos en el mítico Madison Square Garden de Nueva York–.

“Luis Miguel lleva ya bastante tiempo con escándalos y con una carrera mal administrada y con mucha zozobra, con la gente percibiendo eso –explica el crítico musical Pavel Granados, crítico musical y coordinador del Catálogo de Música Popular de la Fonoteca Nacional de México–. Tiene problemas como el de ahora, una nula comunicación con sus admiradores y es un misterio perenne, sin dar casi entrevistas, y hace diez años que no tiene un nuevo éxito”.





Granados cuenta que tuvo la oportunidad de verlo hace tres años y, mientras esperaba encontrarse con un hombre acabado y desgastado, se topó con una sorpresa. “Vi una voz fantástica, con un público que respondía a cada uno de sus gestos y coqueteos, es cierto que con menos recursos físicos que antes –continúa–. Hay algo contradictorio en una persona que ha llevado muy mal su carrera y que se ha enamorado de si mismo, como el mito griego, y eso se vio en el concierto, ya que de repente se miró en el espejo y desapareció”.

El Sol, como un cantante que ha llegado a lo más alto, tiene, según reportes en prensa, una serie de pedidos que podríamos llamar raros durante sus conciertos. Suele contar con dos pantallas orientadas hacia él para poder verse a lo largo del show y pide que en una mesa, además de lógicas toallas y vasos de agua para hidratarse, una jarrón con una docena de rosas blancas. El Correo de Perú, en una noticia de 2010, señalaba que para su concierto en Lima “exigió 50 toallas de colores blanco y negro, dos tanques de oxígeno y un otorrinolaringólogo disponible en el local donde va a cantar […] solicitó una escolta policial permanente, nueve líneas telefónicas, camerinos distribuidos para 100 personas”.

Esta, lamentablemente para él, no es su única demanda legal. Su discográfica, Warner Music, le reclama 3,6 millones de euros por una supuesta deuda. También el cantante Alejandro Fernández, debido a que pagó por realizar una gira conjunta que Luis Miguel habría cobrado por adelantado y finalmente nunca tuvo lugar. Tampoco el único escándalo: entre varios más, pasó muchos años sin reconocer a su hija Michelle Salas, con la que hoy, al parecer, tiene una gran relación.

También sus cambios de imagen –si sale al escenario con más o menos kilos, si tiene un bronceado más o menos marcado– han sido motivo de burla. El último tuvo lugar cuando a principios de este mes salió una foto con un nuevo look con una aparente falta de cejas y se especuló con que hubiese pasado por el quirófano. El Internet mexicano se volcó a crear memes sobre él y su aspecto. Como ahora, que bromean con su situación judicial. Uno de los más sutiles es una lista de reproducción en Spotify con sus canciones No me platiques más, Entrégate y Échame a mi la culpa.

Ya está la playlist oficial de la detención de Luis Miguel. pic.twitter.com/bf7ZOFkSCD — Big Boss (@Dios_Padre) 2 de mayo de 2017

“Es de los pocos artistas que han trascendido el vaivén de la moda y siempre tiene aceptación, siendo un ídolo que va camino de convertirse en un mito, como José José o Juan Gabriel –reflexiona Granados–. No genera nuevos éxitos pero no los necesita; su voz se escucha en radios, taxis, televisiones, restaurantes…. en cualquier momento lo ponen”. Uno de los grandes momentos de éxito de Luis Miguel y su confirmación como estrella mundial llegó cuando se asoció con el compositor y cantante Armando Manzanero. En 1991 publicaron su segundo disco juntos, un álbum de boleros titulado Romance. Vendió siete millones de copias en todo el mundo, logró setenta discos de platino y el Sol se convierte en el primer artista latino en recibir un disco de oro en los EE.UU por un álbum en español. Manzanero, tras intentar volver a colaborar con él hace un par de años, dijo que tiraba la toalla y que jamás volvería a trabajar con Luis Miguel.

“Su carrera está seca y marca un punto de inflexión cuando se enfada con Manzanero, que dice que es la mejor voz que ha visto pero que es una pena que no se deje dirigir –afirma Granados–. Para mi es un misterio y creo que su personalidad y su biografía solo abonan su mito”. Ahora puede que Luis Miguel desvele algo de ese halo. Acaba de sacar el trailer de la serie sobre sí mismo que hará con Netflix para 2018. “Ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz”, dice en el metraje. Habrá que verla para retirar ese manto.

Fuente: revistavanityfair.es