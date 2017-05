Retiran afiche oficial contra el racismo que generó críticas

El Ministerio de Comunicación publicó en su cuenta de Facebook, un video que llama a luchar contra la discriminación, pero lo hace con imágenes que han sido tildadas de racistas. La ministra Gisela López dice que no autorizó el aviso y ordenó que sea retirado

Pablo Cambara







Un video difundido en la cuenta de Facebook del Ministerio de Comunicación, que tenía como objetivo crear conciencia sobre la lucha contra la discriminación, ha recibido múltiples críticas en las redes sociales al ser catalogado como racista. ¿Cómo puede ser esto?, pues se utiliza una fotografía de presentación en la que se llega a estigmatizar a la mujer cruceña de ser violenta, agresiva e intolerante con las personas del interior del país.

“Yo no autoricé la difusión de ese dibujo. Me parece tosco y estigmatizador de lo cruceño”, dijo la ministra Gisela López que además reprochó dicha publicación de la que no estuvo de acuerdo y por la que llamó la “atención de quienes lo hicieron”.