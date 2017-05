Rihanna: ¿sobrepeso o un embarazo a la vista?

Rihanna ha causado controversia y ha despetado la duda de un posible embarazo.

Desde hace varias semanas, la cantante no luce crop tops, minishorts o botas con un microvestido como única prenda. Muy al contrario, sus looks ocultan más que muestran, algo realmente inusual en ella. Quizá la primera alerta llegó con el Comme Des Garçons de la gala del Met, tan espectacular como ideal para ocultar un embarazo.

Los siguientes looks de Rihanna en apariciones públicas y privadas han seguido un patrón similar: ¿se viste para evitar que la prensa fotografía un incipiente baby bump? Los rumores no cesan, tanto sobre la posibilidad de un embarazo como otro detalle muy importante: ¿quién sería el padre? Su última relación conocida fue con Drake, desde su enésima ruptura no se le ha conocido ninguna relación.

A sus 29 años, Rihanna tiene una más que solvente carrera como cantante, diseñadora y hasta ha matado sus “tigritos” en el cine. Su agenda es simplemente frenética y, en los últimos meses, parece estar más tranquila. Quizá también ha dejado de entrenar a diario y de seguir la estricta dieta que exigen sus giras y está tomándose un tiempo para estar más relajada. O quizá ha decidido que quiere ser madre y que no tiene que darle explicaciones a nadie.

En cualquier caso, RiRi sigue siendo una mujer revolucionaria, inimitable e indudablemente hermosa, tenga la talla que tenga.

Fuente: elfarandi.com