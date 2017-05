Robin Wright: “Feminismo significa igualdad. Y punto”

La actriz reivindica la igualdad salarial en Cannes tras asegurar en una entrevista que Netflix le mintió al decirle que cobraba lo mismo que Kevin Spacey

Robin Wright ha sido una de las actrices que ha protestado por la diferencia salarial respecto a sus compañeros de reparto masculino. Es más, tal y como reveló la intérprete hace unos meses, amenazó con hacer pública su situación si Netflix, plataforma que produce su serie House of Cards, no le pagaba mejor. Y aunque ella creía haber conseguido el mismo salario que Kevin Spacey, su compañero de reparto, Wright ha revelado ahora que ha sido engañada. Una entrevista que sale a la luz al mismo tiempo que ha reivindicado el papel de la mujer durante su asistencia en el festival de Cannes para presentar su primer proyecto como directora.

“Me dijeron que se me estaba pagando lo mismo, y les creí, y recientemente he descubierto que no es el caso… así que eso es algo que tendré que investigar”, explica la actriz en una entrevista con la revista digital de Net-a-Porter, The Edit. Una situación sobre la que no cuenta si va a hacer algo al respecto, pero no es del todo descartable teniendo en cuenta que la primera vez llevó a analizar los datos de audiencia cuando aparecía ella sola para solicitar el aumento de sueldo.

“Claire [Underwood, su personaje] y Francis [interpretado por Kevin Spacey] son iguales en cuanto a su poder, su unión y el argumento de la historia. Puede que yo no tenga tantas escenas o diálogo como Francis, pero es que Claire no necesita verbalizar tanto. Francis es un orador, un poeta, y Claire es el poder que se sienta en las sombras y le dirige, pero son compañeros igualmente”, les analiza en la entrevista. Aunque no hay cifras oficiales, los medios del sector informan de que entre 2014 y 2016 Kevin Spacey aumentó su salario de 500.000 a un millón de dólares por episodio de House of Cards, mientras Wright cobraba 420.000 dólares. Una diferencia abismal a pesar de la cual ella asegura que “ama” trabajar con Spacey en una serie que está a punto de estrenar su quinta temporada.

Quizá por esta situación, y después de más de 30 años de carrera, hoy Robin Wright quiere dirigir sus esfuerzos en la dirección, de hecho, ella ha sido la responsable de dirigir algunos de los capítulos de la serie que ha relanzado su carrera. La intérprete estadounidense, de 51 años, se estrenó este jueves como realizadora con el cortometraje The Dark of Night, un homenaje a las grandes obras del cine negro con el que inauguró la sección de clásicos de la 70º edición del festival de Cannes. “Soy actriz desde hace 30 años y me gusta, pero actuar es algo muy solitario. Quería involucrarme con todos los departamentos”, dijo al inicio de la proyección, en la que señaló haberse tomado este nuevo paso como un “experimento”.

Una presentación en la que reivindicó el papel de la mujer en la industria del cine y la televisión. “Debemos animar a las jóvenes generaciones a expresarse. Feminismo significa igualdad. Y punto. Un mismo salario por un mismo trabajo. Ahora las cosas tienen que avanzar de parte de los que toman las decisiones y financian las películas, que en su mayoría son hombres”, dijo en un debate previo organizado.

Fuente: elpais.com