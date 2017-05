Roger Moore, el inglés deslenguado que dictó quién podía ser James Bond y quién no

No solo fue el Bond más longevo, también el actor de más edad en darle vida. El actor ha muerto a los 89 años.

Roger Moore ha muerto a los 89 años. Lo recordaremos por su interpretación de James Bond en siete películas entre 1973 y 1985. También por haber sido nombrado Caballero por la reina Isabel II, por ser a día de hoy uno de los actores más queridos en Inglaterra y por, muy en la línea de sus compatriotas, no tener pelos en la lengua a la hora de opinar.

Moore fue el actor que más veces se metió en el papel de Bond. A ese récord hay que sumar otro derivado: fue el actor de más edad en interpretar a Bond –57 años tenía en Panorama para matar–. Y para muchos admiradores de la saga, el que lo hizo de un modo más ligero, juguetón, coqueto y relajado. Sus detractores pueden acusarle de haber protagonizado algunas de las entregas más flojas de la serie (las últimas a mediados de los ochenta), pero sus fans siempre podrán sacar el argumento de que suyo es el Bond de Vive y deja morir o La espía que me amó, algunas de las entregas mejor consideradas de la saga.

No es Sean Connery, el Bond más querido y legendario. Tampoco es Daniel Craig, el más conocido entre las nuevas generaciones por una merca cuestión de cercanía en el tiempo. Pero para muchos, es el James Bond más legítimo y auténtico por un puro motivo de números. Tal vez por eso Moore nunca se cortó a la hora de dar su opinión sobre lo que la saga debía o no debía ser, a veces poniéndose a gran parte del público (y a otros intérpretes) en contra.

Marzo de 2015. Roger Moore, entonces un caballero de 87 años, concede una entrevista al Paris Match. Por aquel entonces se acaba de anunciar que Daniel Craig ha decidido abandonar la saga tras diez años (solo dos menos de lo que él duró en ella) e Idris Elba tiene muchas papeletas para tomar el relevo, lo cual lo convertiría en el primer James Bond negro.

“A pesar de que James ha sido interpretado por un escocés, un galés y un irlandés, creo que siempre debería ser inglés-inglés. Eso una idea interesante, pero irreal”, dijo al respecto de un hombre de color interpretando a Bond. Moore aclaró que la cita era una mala traducción y que no había nada de racista en sus palabras. Según el actor, se limitó a responder a una pregunta del periodista, que consistía sencillamente en si Bond debía ser inglés. Y él lo aclaró: “Inglés, inglés”.

Pero muy poco meses después, en octubre de ese 2015, Moore volvía a dar titulares al mostrarse disgustado ante la idea de un 007 gay. Una idea que había tomado fuerza, por cierto, tras la interpretación de Javier Bardem como un villano con una elegantísima pluma en Skyfall, y de una escena en concreto que parecía un ritual de cortejo entre villano y héroe. Esta, por si alguien la había olvidado.

Al rotativo británico Daily Mail, Moore confesó: “He oído a gente hablar de que debería haber una mujer Bond o un Bond gay, pero no podrían ser Bond por el simple hecho de eso no es lo que [el creador del personaje] Ian Fleming escribió”. Aclaró que mantener a un Bond heterosexual y blanco “no es ser homofóbico o racista, sino sencillamente mantenerse fiel al personaje”.

A su favor hay que decir que nadie se esperaría de un intérprete de 89 años con un papel histórico que tuviese una posición abierta o revisionista respecto al mayor logro de su carrera. Que no era racista ni homófobo lo demostraría en una película de 2001 llamada Boat Trip, protagonizada por actores negros y donde él interpretaba a un homosexual. De lo único que pecó entonces fue de mal gusto: la película, una de las peores del siglo, se llevó unas críticas nefastas, estuvo nominada a dos Razzies y se convirtió en la última de su carrera.

Solo volvería a la pequeña pantalla con una producción navideña de 2011 llamada A princess for Christmas. “Mi rango interpretativo siempre ha estado entre dos extremos: levantar la ceja izquierda y levantar la ceja derecha”. Hoy, el James Bond más duradero y deslenguado de todos ha bajado ambas para siempre.

