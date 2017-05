Samsung Galaxy S8+ vs S7 Edge ¿Cuál debo comprar?

Desde hace un par de semanas el Galaxy S8 y S8+ ya se encuentran entre nosotros después de muchos meses de rumores acerca de las posibles especificaciones y estética que podría lucir el nuevo buque insignia de Samsung y con el que quería hacer olvidar a los usuarios los problemas que había sufrido con la batería del Note 7, problemas que obligaron a la compañía coreana a retirarlo del mercado, aunque las últimas noticias afirman que podría volver al mercado a un precio especial en determinados países. Pero si no puedes esperar y cada día que pasa te sientes más tentado por el Galaxy S8, a continuación os mostramos si realmente merece la pena comprarlo, aunque lógicamente la decisión final siempre es del usuario y de su bolsillo obviamente.

Cámara

Uno de los aspectos que más se ha criticado a Samsung es que la cámara de su nuevo buque insignia sea prácticamente la misma que su predecesor y no haya optado por utilizar una doble cámara como el iPhone 7 Plus. La resolución en ambos dispositivos es la misma 12 mpx, y si la cámara del S7 ya era una de las mejores del mercado, por no decir la mejor hasta el lanzamiento del S8, la del S8 ha mejorado sobre todo en el tratamiento que hace de los colores, siendo más vivos y reales, ofreciéndonos unos azules y verdes más intensos que su predecesor.

En cambio, cuando entra a funcionar el balance blancos, parece que el S8 ha bajado el listón en este sentido, ya el S7 ofrece unos mejores contraste con zonas menos oscuras cuando entrar a jugar elementos muy iluminados como puede ser el cielo u objetos a los que le pega directamente la luz del sol y las sombras de estos. La fotografía nocturna, uno de los grandes problemas de las cámaras de los smartphone, si que se nota una mejoría tanto en el ruido (pixelado de la imagen) como en las luces, que no tienden a amarillear toda la escena, algo habitual en la mayoría de dispositivo móviles.

Si hablamos del vídeo, ambos terminales nos ofrecen la misma resolución y la estabilización óptica, siendo la calidad de todos los vídeos muy similar prácticamente en todas las situaciones en las que podemos enfrentar a estos dispositivos. La cámara delantera del S8 ha subido de resolución, pasando de los 5 mpx hasta los 8 mpx, una resolución que puede ser motivo suficiente para que los amante de los selfies se planteen el cambio si o si al nuevo terminal de Samsung.

Conclusión

A no ser que seas un profesional de la fotografía y le saques todo el partido a la cámara, este no es un motivo más que justificado como para renovar su S7 o bien comprar el S8 en lugar del S7, si no dispones del modelo anterior.

Rendimiento y batería

A pesar de que el S7 nos ofrece un procesador del año pasado, el rendimiento del mismo es muy similar al que encontramos en el S8, obviamente las mejoras de consumo de energía y rendimiento no las vamos a encontrar en el S7, pero puede que para muchos usuarias sean imperceptibles. Tanto el S7 como el S8 rinden prácticamente a la par, por lo que la velocidad a la hora de abrir aplicaciones o disfrutar de juegos con muchos requisitos apenas vamos a notar diferencia.

Uno de los aspectos que más se criticó durante la presentación fue la capacidad de la batería, una capacidad que asciende hasta los 3.000 mAh, fuera la misma que la del S7, con un tamaño de pantalla inferior. Aquí es donde se nota el nuevo procesador Snapdragon 835, quien ofrece con consumo de batería muy similar al que podemos encontrar en el S7 con mayor autonomía. En esta ocasión se nota que Samsung está centrado a aligerar cada vez más su dichosa capa de personalización, uno de los principales problemas de consumo de los smartphones y que de momento parece que seguirán estando presentes.

Conclusión

Teniendo en cuenta que el rendimiento es prácticamente el mismo, al igual que el consumo de batería, renovar tu S7 por un S8 o S8+ no tiene mucho sentido. Eso si, si has disfrutado del S7 anteriormente, este modelo puede ser un dispositivo muy interesante a tener en cuenta si quieres entrar a forma parte de la familia de Samsung y sus pantallas Edge, apellido que han eliminado de nombre del terminal, ya que en esta ocasión Samsung únicamente ha lanzado dos modelos, ambos con la pantalla curva.

Pantalla

La pantalla, al igual que la cámara pueden ser uno de los elementos que los usuarios suelen tener más en cuenta a la hora de renovar su dispositivo. La calidad que nos ofrecen actualmente las pantallas de los terminales de gama alta, es muy complicado superar y con la resolución actual 2k es más que suficiente. Una pantalla 4k en un dispositivo para lo único que sirve es para que se dispare el consumo de batería, ya que el ojo humano es capaz de distinguir más allá de la resolución actual.

El Galaxy S8 nos ofrece una pantalla de 5,8 pulgadas con un formato 18,5:9, una pantalla que actualmente nos mostrará los marcos negros cuando visitemos nuestro canal favorito de YouTube. Actualmente pocas son, tanto series como películas, las que están optando por el formato 18:9 (también utilizado en el LG G6), por lo que a la hora de disfrutar de contenido a través de Netflix o HBO, estas dichosas barras laterales seguirán estando presentes.

El Galaxy S7 nos ofrece una relación de pantalla de 16:9 con una resolución de 2.560×1.440 píxeles con 577 puntos por pulgada en en 5,5 pulgadas, mientras que en el S8 la resolución llega hasta 2.960×1.440.

Almacenamiento

El Samsung Galaxy S7 llegó al mercado con dos versiones de almacenamiento, 32 y 64 GB, mientras que en esta ocasión, el último buque insignia de Samsung ha optado por lanzar una única versión de 64 GB, espacio más que suficiente para que, al menos haciendo un uso normal del dispositivo, no nos veamos obligados a recurrir a una tarjeta de memoria para ampliar la capacidad. Ambos dispositivos nos permite ampliar el espacio interno hasta 256 GB, haciendo uso de una tarjeta microSD.

Bluetooth 5.0 / USB-C

El Galaxy S8 es el primer terminal del mercado con la quinta versión de bluetooth, una versión que no solo amplía considerablemente el alcance de los dispositivos compatibles conectados, sino que además nos permite utilizar más de un auricular / altavoz conectado de forma simultánea. Otra de las novedades que nos ofrece el S8 es la incorporación de la conexión USB-C, el nuevo estándar que tarde o temprano será adoptado por muchas compañías. De hecho, actualmente ya podemos encontrar un gran número de portátiles y convertibles únicamente con este tipo de conexión, conexión que nos permite transmitir audio y vídeo de forma conjunta al igual que datos y energía para cargar el dispositivo.

¿Cuál debo comprar?

Como hemos podido leer más arriba, las diferencias entre ambos terminales son prácticamente mínimas, por lo que a no ser que quieres disfrutar siempre del mejor móvil y tu bolsillo te lo permita, el S8 o S8+ es tu dispositivo. El nuevo buque insignia de Samsung también nos ofrece la última versión de bluetooth, una versión que como he explicado más arriba amplia el alcance hasta 50 metros y es el primer smartphone de la compañía en implementar la conexión USB-C, una conexión que será el estándar de los terminales para este año. Todo lo último en tecnología lo encontrarás en el S8 de Samsung.

Sin embargo si dispones de un S7 o estás contemplando la posibilidad de comprar un S7 o S8, el S7 es una opción perfectamente válida que además de permitirá ahorrarte en torno a los 300 euros, con los que podemos comprarnos un smartwatch, por ejemplo un Gear S2 o S3, para que junto con el smartphone de la misma compañía podamos sacarle todo el rendimiento que nos ofrece.

Fuente: actualidadgadget.com