Scarlett Johansson ya tiene nuevo novio y seguro sabes quién es

Mira todos los detalles de este inesperado romance.

Scarlett Johansson y Colin Jost están saliendo, de acuerdo a la información brindad por una fuente de E! News.

La actriz de Rough Night apareció en la apertura de Saturday Night Live durante el fin de semana, retomando su rol de como la Primera Hija Ivanka Trump. Después que Dwayne Johnson terminara de presentar el final de temporada, Johansson y Jost fueron vistos muy cariñosos durante el after party celebrado en el Rockefeller Center, según los reportes hechos por Page Six este domingo. “Scarlett y Colin estaban flirteando y besándose a la vista de todos en el after party, donde estaba el elenco y el equipo de SNL“, dijo un invitado, mientras que otro asistente señaló que ellos “se besaron al menos dos veces” en el bar.

E! News supo este lunes que Johansson (32) y Jost (34) han estado saliendo desde antes de la fiesta. “El sábado en la noche no fue la primera vez”, dijo un informante. “Ha sucedido por un rato”.

Johansson, quien está en medio de su divorcio con Romain Dauriac, presentó Saturday Night Live por quinta vez el pasado mes de marzo, mientras promovía su cinta de ciencia ficción Ghost in the Shell. Pero la estrella no se está apresurando a nada serio con Jost, quien co-presenta Weekend Update con Michael Che y una vez salió con la actriz Rashida Jones. “Ellos no están en una relación, pero se divierten juntos”, dijo un informante a E! News. “Ellos se gustan, pero no es exclusivo, al menos no en este punto”.

Las estrellas comenzaron a verse después que Johansson presentara el famoso show, y ambos están en la misma página sobre su relación. Como lo explica el informante, “En este punto, es divertido y casual”.

E! News contactó a los representantes de Johansson y Jost para tener comentarios al respecto.

Fuente: eonline.com