Se abren las apuestas sobre la identidad del misterioso nuevo novio de Angelia Jolie

Medios americanos hablan de un empresario británico de éxito, aunque su identidad continúa siendo un enigma

Guapo, empresario, británico, de cuarenta y pocos años y con ambiciones políticas. Es todo lo que se sabe del supuesto nuevo novio de Angelina Jolie. Un perfil que podría encajar con decenas de nombres pero que la actriz prefiere mantener en secreto hasta que ella y Brad Pitt hayan firmado los papeles de su divorcio. Una decisión que estaría encaminada a conseguir una sentencia judicial favorable respecto a la custodia de los seis hijos de la pareja.

El misterioso hombre al parecer ha sido visto entrando y saliendo de la casa de la actriz en Malibú (Los Angeles). Ciudad a la que el empresario estaría viajando con regularidad no por cuestión de negocios sino únicamente para verse con Jolie. Algunos medios especulan incluso con una hipotética boda y con la posibilidad de que ese hombre fuera la causa real del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Pero no todos los rumores caminan en la misma dirección. Según informa The Hollywood Gossip, una fuente anónima, un amigo cercano a la pareja, Angelina seguiría controlando obsesivamente todos los movimientos de Brad Pitt hasta el punto de haber programado una alerta de Google para ser notificada de cualquier novedad respecto a las actividades de su futuro exmarido, stalkeo nivel pro. “Angelina quiere saber dónde está Pitt en todo momento”, ha declarado esa fuente. “Decir que no ha logrado superar el divorcio sería infravalorar lo que está ocurriendo en realidad”. Se rumorea con la posibilidad de que Pitt haya estado viéndose en secreto con la también actriz Sienna Miller, con la que habría trabajado en la película The Lost City of Z.

La página The Hollywood Gossip también ha insinuado por su lado que la intención de Jolie sería celebrar su boda con su nuevo novio lo más rápidamente posible tras la firma del divorcio. ¿Su objetivo? Vengarse de Brad Pitt, al que Jolie considera “un mal padre”. Siempre según el magazine, otro de los motivos de la ruptura de la pareja fue la mala relación de Pitt con el hermano de Angelina, James Haven, que al parecer mantiene una relación muy cercana con la actriz. Tan cercana, de hecho, que incluso vivía con ellos, lo que habría provocado el hartazgo de Pitt.

Fuente: revistavanityfair.es