Se viene la urea

Dentro de poco empezará a producir la planta de procesamiento de urea instalada en la población de Bulo Bulo, en pleno corazón del Chapare. Esa región es conocida por la coca y narcotráfico y aunque alguna vez el gas surgió para quitarle el estigma al trópico cochabambino, el nuevo auge de la droga opacó el boom gasífero. Tal vez hoy sea la gran oportunidad de este importante fertilizante obtenido del gas aunque la cosa no se pinta tan fácil. El otro día fueron entregados los vagones del tren que deben transportar la urea hasta la frontera con Brasil y Argentina, los posibles mercados, pues lamentablemente no hay nada asegurado. Los grandes aparatos fueron construidos por una empresa boliviana, la única que ha cumplido en plazo y en calidad, pues recordemos que la compañía asiática a cargo de la planta se retrasó casi dos años con un sobreprecio de varias decenas de millones de dólares sobre el cálculo inicial. De cualquier forma hay que tener paciencia ya que en el camino se acomoda la carga. Esperemos que la empresa china que construye las vías del tres no se pase del 2019, año que posiblemente concluya la obra que completará este círculo.

Fuente: eldia.com.bo