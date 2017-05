Senador Ortiz advierte sobre segunda calificación económica negativa para el país

Economía de Bolivia comienza a generar desconfianza internacionalmente

El senador Demócrata, Oscar Ortiz, advirtió hoy que, en menos de una semana, una segunda agencia calificadora internacional, la Moody`s, ha calificado negativamente la perspectiva económica de Bolivia, lo que es muy serio y grave.

“La empresa Moody`s ha publicado un boletín de prensa calificando como Ba3 a los mil millones de dólares de deuda que Bolivia emitió en bonos, en el transcurso de este año en los mercados internacionales, que es una calificación con prospecto negativo”, informó Ortiz en conferencia de prensa.

La agencia de calificación de riesgo Moody`s en un boletín emitido el pasado 23 de mayo ha señalado que “Bolivia tiene una perspectiva negativa por la emisión de bonos por un monto de mil millones de dólares el 13 de marzo de 2017 y Moody’s asignó una calificación Ba3 al bono del gobierno de Bolivia con vencimiento en 2028, en línea con la calificación de emisor Ba3 del gobierno”.

En la tabla de calificaciones de largo plazo de Moody`s, la empresa “juzga obligaciones Ba de tener la calidad de crédito cuestionable”.

“Esto es muy serio y grave para el país, porque dos de las tres principales calificadoras ya nos han puesto en perspectiva negativa. La primera, Standard and Poors en perspectiva negativa y Moody`s ha calificado en forma negativa a nuestros bonos, muestra que a nivel internacional ya hay desconfianza sobre la capacidad del Estado boliviano para honrar sus compromisos internacionales”, advirtió el senador opositor.

Ortiz agregó que las declaraciones oficiales del gobierno sobre la marcha de la economía no reflejan lo que en realidad la realidad representa; motivo por el cual nuevamente se ha puesto en cuestionamiento el nivel de gasto público, el déficit fiscal, la falta de medidas frente a la caída de ingresos por la baja en los precios del gas; además de la baja calidad de nuestras instituciones.

“También hay algo que esta empresa calificadora cuestiona, y que nos debe llamar la atención, es la baja calidad de nuestras instituciones gubernamentales,; es decir, no hay gobernanza en nuestro país, no hay respeto a las leyes, no hay autoridades que estén nombradas de forma legal y los interinatos se van prolongando”.

Al respecto la Moody`s indicó que “los desafíos crediticios de Bolivia se relacionan principalmente con un alto grado de dependencia de los productos básicos, especialmente con las exportaciones de gas natural, y con marcos institucionales y políticos relativamente débiles; la debilidad institucional se refleja en las bajas clasificaciones de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad”.

Para finalizar, Ortiz dijo que las calificaciones, tanto de S&P como de Moody`s, deben constituir un llamado de atención para nuestras autoridades, por lo que demandó al gobierno elaborar un plan económico serio para enfrentar la caída de los ingresos, la disminución de las ventas internas, que dañan a la totalidad de los actores económicos, y así evitar una crisis económica que puede terminar afectando al conjunto del país.

Fuente: Prensa Demócrata