Shakira muestra sus piernas a sus 40 años de edad y enloquece a sus fans

Cantante lanzó su nuevo álbum ‘El Dorado’ y publicó sexy imagen en su red social Instagram

La cantante colombiana Shakira causó revuelo en las redes sociales luego que publicó una imagen en la que se muestra su esbelta figura en un original atuendo dorado, con motivo del lanzamiento de su álbum musical ‘El Dorado’.

La imagen alcanzó rápidamente más de 1 millón 200 mil ‘Me gusta’, pues varios de sus seguidores resaltaron la belleza de Shakira, quien tiene 40 años de edad.

Recordemos que después del éxito musical, Shakira firmó que pese a su trayectoria como artista internacional, lo más importante es su familia junto a su pareja el futbolista Gerard Piqué y ser madre de sus dos hijos.

“Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud… Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado. Quizás porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio, y entrar en el estudio se ha convertido en un hobby”, contó Shakira en entrevista con la cadena EFE

Ya estoy a punto de salir para presentarles mi álbum #ElDorado! Estamos a una hora y media de salir! / I’m about to present my new album #ElDorado! We’re an hour and a half away from release! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 25 de May de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Fuente: Diario Correo