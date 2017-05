Simeone, contento pese a la eliminación: “Entregamos todo, el futuro es alentador”

El “Cholo” habló en conferencia de prensa luego de vencer al Real Madrid y pese a quedar fuera de competencia, el argentino destacó la garra de los jugadores.

Con una gran sonrisa, poco habitual en Simeone luego de una derrota, el entrenador llegó a la conferencia de prensa tras vencer 2-1 al Real Madrid y quedar eliminado de la UEFA Champions League en semifinales.

#ChampionsxFOX | Simeone, sonriente pese a la derrota: “Estoy orgulloso y feliz por la entrega y el gran planteo táctico que hicimos”. pic.twitter.com/2TWCxPJN1X — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 10, 2017

El entrenador argentino señaló que “estoy feliz y orgulloso, competimos una vez más demostrando por qué hace 5 años estamos peleando en estos lugares”.

¡A LA FINAL!#ChampionsxFOX – Real Madrid cayó con Atlético pero está en Cardiff. pic.twitter.com/QrfNXI9rRC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 10, 2017

Además, admitió que “cuando comentabamos que creíamos, algunos pensaban que era un juego de palabras. Pero creo que el camino que se transcurre por los partidos es maravilloso. Los primeros 35 minutos van a quedar en la historia del ambiente y de la gente”.

¡DE PIE!#ChampionsxFOX | El ‘Cholo’ Simeone agradece a los hinchas del Atlético Madrid por el aliento al equipo. pic.twitter.com/q5G1Eu6jGp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 10, 2017

Por otra parte, habló del futuro y de sus jugadores: “Lamentablemente hay jugadores que no vamos a poder clonarlos, y desgraciadamente los años pasan y quizás el año que viene no tengan el mismo nivel, ojalá que si, porque son increíbles” y agregó que “el paso que creemos chico, no es tan chico, necesitamos seguir creciendo, pero si aprendemos de esto, el futuro es alentador”.

¡IMPRESIONANTE!#ChampionsxFOX | Increíble doble atajada de Navas, primero a Carrasco y luego a Gameiro. pic.twitter.com/60BW5TqWoZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 10, 2017

Fuente: foxsports.com.ar