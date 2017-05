Sky lo hace de nuevo: pasajes a Chile por US$ 29 el tramo

El precio final para una pasaje ida y vuelta de Buenos Aires a Santiago, con tasas de embarque, es de US$ 159. La oferta se extiende a vuelos desde Córdoba y Mendoza, por US$ 16 el tramo.

La línea aérea Sky lanzó una nueva promoción para viajar de Argentina a Chile.

Desde hoy y hasta el 31 de mayo, la compañía aérea Sky Airline, con modelo low cost, ofrece la promoción Sky Days, “con pasajes al precio de una salida al cine”: desde US$ 29 por tramo, más tasas de embarque para la ruta Buenos Aires – Santiago (Chile). El precio final del pasaje ida y vuelta, con tasas incluidas, es de US$ 159 por persona (sí, suman más las tasas que los pasajes). Atención: la de US$ 29 es una tarifa “light” que, entre otras cosas, no incluye despacho de equipaje. En caso de optar por la tarifa “plus”, el tramo parte desde los US$ 69, más tasas.

Para darse una idea de la diferencia de precios, una tarifa “light” para viajar a mediados de julio, parte desde los US$ 54 por tramo.

Cuándo se puede viajar

La venta de tickets es para viajar entre el 31 de julio y 30 de noviembre de este año. Además, quienes vuelen desde Córdoba y Mendoza a Santiago, pagarán desde US$ 16 (más tasas de embarque) el tramo. Esto significa que el pasaje ida y vuelta con las tasas cuesta US$ 132.

Viajes realizó una búsqueda para vuelos en agosto y es posible encontrar estas tarifas, siempre y cuando el viajero tenga la posibilidad de adaptarse a las fechas que ofrecen los precios más bajos, como para aprovechar la promoción. Según informan en la web, hay 19.978 asientos en promoción.

Qué tener en cuenta

Antes de salir corriendo a comprar, es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones, la letra chica o condiciones que se aplican a este tipo de ofertas. Estas promociones son para tarifas “light”. Esto significa que la asignación de asientos es aleatoria, no incluye la posibilidad de despachar equipaje (lógicamente, quien desee despachar podrá hacerlo pagando un suplemento) y se admite un equipaje en cabina de 25x35x55 cm y un peso máximo de 10 kilos, más un artículo persona y un abrigo. Hay un cargo por emisión en sucursales Sky y/o en Contact Center de US$ 20.

En el caso de las tarifas “plus”, además de despachar equipaje o elegir asiento, también se permite un cambio de fecha.

“Con nuestra promoción, las personas pueden encontrar pasajes en avión al mismo precio que ir al cine”, dijo el gerente de revenue de Sky, Rodrigo Rioseco y agregó que desde hace dos años, “los esfuerzos de la compañía están enfocados en ser una aerolínea para todos”. El objetivo, dicen, es que cada vez más personas puedan viajar “en un medio de transporte rápido y seguro y a un precio bajo, pagando solo por lo que realmente consume”.

Como suele ser regla en el mercado aéreo, para aprovechar los mejores precios y las promociones hay que tener en cuenta las siguientes claves:

Anticipación en la compra, fundamental para poder elegir fecha y tarifa;

Flexibilidad a la hora de elegir las fechas del viaje ya que quizá saliendo una semana más tarde de lo pensado los precios pueden ser mejores;

Personalización en cuanto a los servicios adicionales que el cliente quiere (o no) sumar: así paga solo por los servicios que necesita.

“Pusimos a disposición de nuestros clientes un gráfico mensual de tarifas en nuestra web que permite ver y elegir la más barata disponible para un mes determinado”, explicó Rioseco.

