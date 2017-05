Sophie Turner responde y se defiende de quienes la llaman racista

La protagonista de Game of Thrones está sumamente enojada.

Los fans de Sophie Turner y Game of Thrones están muy decepcionados de la joven actriz luego de que se difundiera un video donde supuestamente lanza –a manera de broma– un “What’s up, niggaaas!”, una palabra sumamente sensible y racista para la comunidad negra en Estados Unidos.

A través de varios medios, como INSIDER y el Daily Mail Online, la actual novia de Joe Jones lanzó un comunicado donde se defiende afirmando que nunca usó esa palabra:

“Usé la palabra motherf****ers en un vide recientemente publicado en un Instagram story y no la terrible calumnia que se ha comentado…Estoy sumamente molesta que alguien pudiera pensar lo contrario, y quiero dejar claro que jamás usaría esa a palabra tan aberrante”, dice el comunicado difundido por los medios citados.

Today is the International Day Of Reflection of the Rwandan Genocide. Here I am with Immaculée, one of the victims of the genocide, whom I met through working with a wonderful charity –@womenforwomen . Their aim is to help women who have been victims of war crimes rebuild their lives by teaching them skills in order to not only survive, having lost so much, but to thrive. Una publicación compartida de Sophie Turner (@sophiet) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 6:12 PDT

Por su parte, la cuenta responsable de difundir el video acusando directamente a Sophie de usar la palabra y reírse por ello publicó una disculpa por lo sucedido:

“Sé que mucha gente ha oído lo que se dice en este video, y que la gran mayoría la ha escuchado decir la palabra ‘n’. Sin embargo, algunos afirman que pueden escuchar diciendo ‘motherf***ers’, y luego de que vi el video varias yo también puedo escucharlo, quizás ella PUDO haber dicho motherf***ers y no la otra palabra…. En caso de que haya sido así pido un gran disculpa por haber hecho esta acusación, aunque suena más como que dijo la palabra ‘n’, pero repito: si no fue así, lo siento…” se lee en la disculpa pública.

Pero parece que esta persona está jugando con la mente de los fans de la serie y de la guapa pelirroja porque luego de estas palabras aceptó que “a decir verdad, no idea de qué dijo… pero toma toda la responsabilidad por haberla señalado”… ¿Sí o no?

