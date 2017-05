Su novia le terminó porque estaba “demasiado gordo”. Ahora es fisicoculturista y ella no deja de buscarlo

A veces nos dejamos llevar por lo superficial y tomamos la decisión equivocada. Roxana y Miro Judt eran novios desde hace seis años. En los últimos meses él subió de peso y eso fue el motivo por el que su novia decidió acabar la relación.

Miro Judt llegó a pesar 133 kg y eso no le gustó para nada a Roxana. Por esta absurda razón ella tomó la drástica decisión de romper con él. Él cayó en depresión tras la ruptura, pero lo mejor vino después.

Luego de caer en la obesidad por el consumo excesivo de comida chatarra, papas fritas y dulces, Miro se dio cuenta que si seguía así su salud empeoraría. La ruptura y su mal estado de salud fueron motivo para que él haga un cambio en su vida.

“Que mi novia me dejara después de tantos años de relación me abrió los ojos. Me hizo a un lado tan fácilmente que nunca pensé que podría sentirme bien. Estaba herido, pero decidí que le demostraría que soy mucho más que como me veo”, declaró Miro.

Empezó cambiando su estilo de vida. Dejó atrás la comida chatarra y empezó a comer una dieta estricta. En el gimnasio estuvo bajo el asesoramiento de fisicoculturistas y además contrató un entrenador personal. En seis meses logró un cambio abismal. Mantuvo su rutina durante un año y medio y llegó a perder 40 kg.

En su nueva vida conoció a Victoria, una hermosa modelo de la que se enamoró totalmente. Hoy llevan un año de relación.

Miro contó que hace un mes se cruzó con su ex novia mientras que hacía compras. Roxana quedó impactada con el radical cambio de su ex y desde ahí empezó a buscarlo de nuevo.

Él la rechazó diciéndole que era una lástima que no apreciara lo que le había dado, y que ya tenía a alguien más, una chica que no estaba con él por su físico sino por su corazón.

Sin duda alguna, es una respuesta bien merecida para Roxana.

