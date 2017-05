¿Sufres depresión? Pues es muy probable que hayas sido gordo cuando eras niño

¿Es tu caso? (iStock)

En EEUU afecta a más de 15 millones de adultos y en lo que se refiere al continente europeo, Ucrania tiene la mayor tasa en relación al número de población (6,3%) seguida de Portugal (5,7) y Rusia (5,5%). En España, un total de 2.408.700 la sufrieron en 2015 (5,2%), siendo los cuartos en el ranking de países que más la sufren. Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. De acuerdo con la OMS cerca de 788.000 personas se quitan la vida por depresión al año.

Los niños obesos de entre 8 y 13 años tienen más posibilidades de sufrir un trastorno depresivo en comparación con niños con un peso normal

A muchos hombres les avergüenza hablar de esta enfermedad pero no tienen por qué, deben ponerse en manos de un especialista y así poder superarlo. Algunos de los factores de riesgo son bastante conocidos, como tener antecedentes familiares o haber pasado por un momento traumático, aunque hay otros elementos menos habituales que pueden aumentar las probabilidades de que sufrir depresión. Este nuevo estudio ha descubierto uno más: el peso durante la infancia.

Niño con sobrepeso. (iStock)

España, en situación preocupante

La investigación, presentada en el Congreso Europeo sobre Obesidad (celebrado en Portugal), ha descubierto que el sobrepeso, sobre todo a una temprana edad, pone a las personas en un mayor riesgo de sufrir depresión. Para este estudio, los expertos midieron las longitudes corporales de 889 personas, incluyendo altura y peso a los 8 años, a los 13 y alrededor de los 50. Se llegó a la conclusión de que los niños obesos tienen más posibilidades de sufrir un trastorno depresivo de por vida en comparación con niños con un peso normal que después sufren obesidad cuando son adultos.

Incluso los niños que fueron obesos y perdieron kilos a medida que fueron crecieron tenían un mayor riesgo de sufrir este trastorno mental: eran tres veces más propensos de desarrollarlos a cualquier momento de su vida. Los resultados son preocupantes no solo en EEUU. En nuestro país, los datos del informe reflejan que la prevalencia de la obesidad es del 9,4% en chicos de 11 años, 5,7% en los de 13 y 4,7% en los de 15 y en el caso de las niñas la prevalencia es del 3,3% de 11 a 13 años y 2,3% en las de 15.

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad, y en el peor de los casos puede llevar al suicidio

Sin embargo, el sobrepeso infantil no significa que su destino sea la depresión cuando sea adulto. Es un estudio observacional, por lo que los investigadores no pueden decir definitivamente que el exceso de peso en la infancia sea una de las consecuencias comprobadas por las que se sufre depresión, solo que hay un enlace entre ellas. Aunque la verdad es que no es el único estudio que lo avala; otros realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México o el departamento de Psiquiatría del hospital Ramón y Cajal de Madrid, lo corroboran: “Son por lo general depresiones menos severas causadas, sobre todo, por la presión social“, explica Alfonso Chinchilla, jefe del área.

La ansiedad también crece

En 2015, se estimaba que el 3,6% de la población mundial padecía este tipo de patología, principalmente las mujeres, un 4,6% del total, frente a un 2,6% registrado en hombres. Unos 264 millones de personas sufren de ansiedad, cifra que ha aumentado en un 14,9% desde 2005, según la OMS. Noruega tiene la mayor proporción de personas con trastornos de ansiedad mayor en relación a la población, con un 7,4 % o 352.815 personas, seguido de Holanda (6,4%) y de Suiza y Portugal, con un 4,9% en ambos casos.

