The Fight muestra brutalidad del Estado boliviano contra los discapacitados

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, reconoció que sí hubo excesos de la Policía contra el sector y exige que los responsables sean sancionados.

The Fight muestra brutalidad del Estado contra los discapacitados

The Fight. Represión de la Policía contra las personas con discapacidad en 2016.

El documental The Fight (La lucha) fue estrenado ayer a nivel internacional por el periódico británico The Guardian en su sitio web. Para las personas con discapacidad este material audiovisual muestra el maltrato que recibieron y aún reciben del Gobierno, porque aún no les dieron un bono de 500 bolivianos y sus derechos fueron vulnerados. Ellos afirman que continuarán con su lucha.

“Decirle al mundo y a toda Bolivia que las personas con discapacidad seguimos en lucha y en emergencia por el bono y nuestros derechos. El documental muestra nuestro sufrimiento y dolor, y que jamás nos trataron como personas… pero nos sentimos vivos en la lucha”, manifestó la representante de las personas con discapacidad de Cochabamba y de la Caravana Nacional, Rose Mary Guarita.

Las personas con discapacidad del país se reunieron ayer en diferentes lugares para observar el documental elaborado por Violeta Ayala y Dan Fallshaw, junto a la periodista Andrea Monasterios y el productor Fernando Barbosa.

El filme tiene una duración de 29,50 minutos y muestra la lucha de las personas con discapacidad cuando exigieron que el Gobierno les otorgue un bono de 500 bolivianos por mes para que puedan atender las necesidades de salud y de alimentación, debido a que no cuentan con recursos para sobrevivir. Sin embargo, fueron reprimidos por la Policía, además de negarles el diálogo y cuando el Ejecutivo accedió fue para negarles el pago del citado bono.

The Fight inicia cuando las personas con discapacidad emprenden la marcha a la ciudad de La Paz. Ahí los principales dirigentes, doña Feliza Alí y Marcelo Vásquez, recuerdan que la meta principal no es llegar a La Paz, sino conseguir el bono a favor del sector.

Sus sillas de ruedas jaladas por un minibús, con sogas, los ayudaron a llegar a la urbe, donde fueron recibidos con la solidaridad de sus habitantes. No obstante, el saludo del Gobierno fue instalar vallas en las cuatro esquinas de la plaza Murillo.

Los protestantes intentaron ingresar al lugar para pedir audiencia con el presidente Evo Morales, pero enfrentaron las vallas y detrás de éstas a los policías. Hubo forcejeos y los efectivos rociaron gas en el rostro de los manifestantes. Fue la primera confrontación.

Otro dirigente de la caravana, Miguel Mamani, dejó una carta en Palacio de Gobierno en la que se pedía diálogo con el presidente. Mamani decidió ser parte de la caravana porque prefería perecer en la lucha que con una inyección letal, como -según él- pretendían sus familiares.

“No hagas mamita”, fue el pedido de un policía a Guarita, quien decidió colgarse con su silla de ruedas en la pasarela de la Pérez Velasco, medida desesperada ante la negativa a dialogar.

Finalmente, el Gobierno los convoca, los discapacitados asisten y salen llorando, porque las autoridades ofrecieron hablar de todo menos del bono. “Renta o muerte, no hay diálogo”, dijeron.

Sanciones a la Policía

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, aseguró que habló con el comandante de la Policía, Abel de la Barra, y exigió que se sancione a los efectivos que participaron en la represión a los discapacitados. “La Policía tiene que ser sancionada, hemos tocado estos temas que han emergido de informes defensoriales para que puedan ser debidamente sancionados e investigados y este exceso del uso de la fuerza tiene que ser superado, ha sido un error que tiene que ser reconocido y superado”, aseguró.

Ayala dijo a Página Siete que el equipo de producción fue amenazado por los policías durante la grabación, además que ella recibió amenazas de muerte contra su hija, a través de las redes sociales, en caso de que continúe con el proyecto. “Me da miedo volver a Bolivia, me da miedo por mi hija y nuestra seguridad”, dijo a ANF.

Denunció en su cuenta de Facebook que el Gobierno creó una cuenta con su nombre en Twitter donde hace propaganda a favor del MAS y contra las personas con discapacidad.

