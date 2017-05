Tierras. Ministro argumenta racismo y obvia pedido de los indígenas del oriente

INRA. Cocarico atribuye al racismo reclamo sobre tierras. Tiene la atribución de entregar tierras fiscales a comunidades campesinas.

Ministro desata polémica y obvia pedido de los indígenas

Ref. Fotografia: Ministro. Hizo declaraciones públicas refiriéndose a la dotación de tierras fiscales en el departamento.

El conflicto de dotación de tierras, por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ha desatado una polémica racista después de las declaraciones del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien manifestó que ve una intención de discriminación hacia la gente del occidente por parte de grupos que no están de acuerdo con los asentamientos en municipios chiquitanos de Santa Cruz. “Aquí nadie tiene que decir que son collas, lo que estoy viendo de algunas personas de San José de Chiquitos es una intención de discriminación a la gente del occidente”, dijo Cocarico. Entre tanto, campesinos y la mancomunidad chiquitana lamentan este tipo de aseveraciones por parte de la autoridad e indican que no se trata ni “de cambas, ni de collas”, sino de personas que si bien son atendidas en su petición de tierras, no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas.

Pronunciamiento. Germaín Caballero, presidente de la Mancomunidad Chiquitana, dijo que esta institución lamenta las imprecisiones del ministro, “este no es un problema entre cambas y collas, es una preocupación de la mancomunidad sobre temas de personas, de familias, de mujeres, de niños, que están en la selva, en el monte en condiciones inapropiadas porque han sido atendidos en su petición de tierras, pero no así en sus necesidades propias”, dijo Caballero.

En esa misma línea, Antonio Chuvé Viana, representante de los pueblos indígenas, dijo que esto no se trata de una cuestión política y de un solo municipio sino de todos los territorios indígenas del departamento. “El ministro lo está politizando, pero nosotros lo que queremos es que se respeten nuestros territorios”, dijo Chuvé.

Gobierno, con la atribución de dotar tierras sin coordinación. Por otro lado, Cocarico dijo que como INRA tienen la atribución de planificar conforme a normativa la distribución de tierras, dando prioridad a las comunidades campesinas para que se dediquen al agro. “En ninguna parte de la Constitución dice que tenemos que tener una coordinación con los municipios, porque la autoridad máxima para la distribución de tierras es el INRA”, dijo el ministro.

En respuesta, Germaín Caballero indicó que el ministro confunde temas que son de fondo y si bien como Gobierno tiene la competencia exclusiva de redistribución de tierras fiscales, no puede obviar la existencia de un gobierno del mismo territorio con las competencias del cuidado de la tierra y medio ambiente.

EL DÍA / SANTA CRUZ