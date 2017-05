Todo lo que debes saber sobre la nueva música de Miley Cyrus

La cantante regresa a la escena musical con todo. ¿Están listos?

Después de un silencio autoimpuesto en los medios, Miley Cyrus le dio una entrevista a Billboard para discutir los próximos pasos de su carrera.

Resulta que más temprano que tarde tendrá nueva música y nuevo disco.

Según la publicación, el primer sencillo, titulado Malibu, se lanzará el 11 de mayo. Y solo dos días después, la cantante participará en el programa de radio Wango Tango de KIISFM para una “interpretación de invitada especial”.

Mientras crece la emoción y el suspenso, Miley ha dado algunas pista sobre lo que sus fans pueden esperar en las semanas por venir.

Para empezar, el primer sencillo del disco (aún sin titular) es una “suave canción de amor”, con sonidos que nunca antes habíamos escuchado de Miley.

La ex estrella de Hannah Montana escribió la letra y la melodía de varias canciones en el disco junto al productor y compositor Oren Yoel, quien tocó algunos de los instrumentos.

Y a pesar de que Miley le compuso una canción a Hillary Clinton y otra sobre las mujeres en la fuerza laboral, se espera que el álbum sea más personal que político.

“Esta es Miley volviendo a sus raíces, más que nunca”, le dijo su papá, Billy Ray Cyrus, a Billboard. “Para ella, esto es algo honesto”.

Otra fuente agregó, “Canta mucho sobre el amor. No identifica directamente a Liam Hemswoth pero es muy obvio”

Desde de que se convirtió en un nombre de referencia para Disney Channel, Miley ha creado incontables éxitos, entre ellos Party in the U.S.A., Wrecking Ball, y We Can’t Stop.

Pero para sus próximas canciones, Miley se concentrará en lo importante.

“Mi principal preocupación no es la radio”, le dijo a la publicación. “Ni siquiera la escucho”.

Sea donde sea que se transmitan las canciones, no podemos esperar para escucharlas.





Fuente: eonline.com