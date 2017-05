¡Tom Hardy será Venom! Sony ya tiene protagonista y director para el spin-off del villano de Spider-Man

Sony Pictures ha soltado la bomba informativa del día. Tom Hardy interpretará a Eddie Brock/Venom en un spin-off centrado en el popular villano del universo de Spider-Man. Asimismo, el estudio ha contratado a Ruben Fleischer (‘Zombieland’, ‘Gangster Squad’) para que se ocupe de dirigir el film, cuyo estreno está previsto para el 5 de octubre de 2018.

Tras numerosos pasos en falso, con guionistas entrando y saliendo sin fortuna, Sony anunció en marzo la puesta en marcha de esta ‘Venom’ que, de momento, será una historia independiente sobre el origen del personaje, quien pasará de villano a antihéroe (como Deadpool). Salvo que lleguen a un acuerdo con Marvel, Hardy no estará en las aventuras del nuevo trepamuros al que da vida Tom Holland en ‘Spider-Man: Homecoming’ y sus secuelas.

Recordemos que Tom Hardy ya tiene experiencia en el cine de superhéroes: fue el temible Bane en ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’ (‘The Dark Knight Rises’, 2012). Su siguiente trabajo en este subgénero iba a ser ‘Escuadrón Suicida’ (‘Suicide Squad’) pero abandonó el proyecto y dejó su puesto a Joel Kinnaman. Para confirmar el fichaje de la estrella, una noticia que suena increíble, Sony ha publicado esta fotografía donde parece que el actor es muy fan de Venom:

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) 19 de mayo de 2017