‘Tormenta’ en Estonia: la OTAN inicia ejercicios militares a gran escala cerca de la frontera rusa

.@Kaitsevagi-led exercise #KevadTorm2017 starts today w/ 9000+ @NATO#allies & partner nations, incl #US 🇺🇸 training together in #Estonia 🇪🇪 pic.twitter.com/nmeVbkWJ8f

— USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) May 8, 2017