Trans y Adjunta Defensora del Pueblo: ‘Legalmente soy Tamara’

Tamara Antonieta Nuñez del Prado Aguilera es el nombre oficial que sustituye, desde este lunes, al de Antonio Ernesto Nuñez del Prado Aguilera. Inició el trámite hace 14 días en el marco de la ley de Identidad de Género vigente en Bolivia.

En mayo de 2016, Tamara Nuñez del Prado levanta en lo alto la Ley de Identidad de Género, promulgada segundos antes por el vicepresidente Álvaro García Linera Foto: Tamara Nuñez del Prado, Facebook

“Legalmente soy Tamara”. Así resumió la transexual y adjunta de la Defensoria del Pueblo la legalización de su cambio de nombre, dato de sexo e imagen. En su cuenta de Facebook publicó su nuevo certificado de nacimiento entregado por el Registro de Servicio Cívico (Serecí)

Tamara Nuñez del Prado (39), es el nombre de quien hasta hoy se llamaba Antonio Ernesto. Inició hace 14 días el trámite y se suma a otras personas trans que lograron cambiar su identidad.

“Hoy ya me entregaron mi Certificado de Nacimiento actualizado con mi nuevo nombre, legalmente soy Tamara”, escribió en su muro de Facebook, donde publicó el documento expedido este 8 de mayo en La Paz.

En una entrevista con La Razón, a mediados de 2016, al ser consultada sobre si se siente discriminada, respondió: “Todos los días siento que alguien me quiere discriminar. Al principio he sentido mucho rechazo, pero ahora soy una mujer empoderada y no dejo que nadie me discrimine, ni con la mirada. Me he capacitado, me he asumido como mujer trans, pese al rechazo”.

El 21 de mayo del año pasado, en su calidad de activista recibió de manos del vicepresidente Álvaro García la promulgada Ley de Identidad de Género. Fue considerado un día histórico por la población transexual y transgénero de Bolivia porque les permitía el cambio de nombre y género en los documentos de identidad, cuentas bancarias, títulos profesionales y otros.

Treinta y siete días después fue posesionada como Adjunta de la Defensoría del Pueblo por el Defensor del Pueblo David Tezanos Pinto.

Luna, también fue una de las que cambió de nombre, dato de sexo e imagen. Lo singular es que contrajo nupcias tras el cambio de identidad. “En mayo se aprobó la ley y yo sabía que podía casarme luego porque nuestros documentos de identidad no dicen mujer trans u hombre trans, solo indican hombre o mujer, y la Constitución Política del Estado señala que un hombre y una mujer pueden casarse, y yo quería hacerlo, él estuvo de acuerdo”, contó Luna en una entrevista con La Razón publicada el 27 de marzo.

La Razón Digital / La Paz