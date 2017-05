Tras ataque, Kvitova lista para jugar en Roland Garros

La checa Petra Kvitova está lista para jugar en el torneo de Roland Garros, que arranca este domingo (28.5.2017), tras el ataque con un cuchillo que sufrió en diciembre de 2016 y le provocó una lesión en la mano izquierda. Kvitova, doble campeona de Wimbledon, no se concentrará tanto en los resultados como en la simple alegría de concretar su regreso, que lucía improbable hace cinco meses.

“No mucha gente cree que puedo jugar tenis de nuevo, así que estoy feliz de poder volver a jugar”, afirmó. La checa afirmó que atravesó un sube y baja emocional durante los cinco meses que estuvo fuera de las canchas.

“No me sentí muy bien. Sentí que me arrebataron el tenis y que no fue mi decisión”, afirmó. Kvitova se mantiene en el puesto 15 del escalafón de la WTA, puesto que goza de ranking protegido.

En la arcilla parisina, debutará ante la estadounidense Julia Boserup. “Sabía que este día iba a llegar”, expresó la jugadora. “Estoy aquí en el cuadro y jugando tenis de nuevo”. Kvitova fue atacada a fines de diciembre con un cuchillo por un asaltante que ingresó en su casa de la ciudad de Prostejov, en el este de la República Checa. Durante el forcejeo fue herida en la mano izquierda, la principal en su juego.

La jugadora debió ser operada y los médicos estimaron, en su momento, que la recuperación le demandaría alrededor de seis meses. (dpa)