Tras versión de jurista chileno, rechazan el juicio abreviado para los 9 bolivianos

Las familias de los detenidos en Alto Hospicio dicen que a lo mucho pueden aceptar que sus allegados ingresaron a territorio chileno, pero no la culpa implícita.

Tras versión de jurista chileno, rechazan el juicio abreviado

Los nueve detenidos durante una audiencia anterior.

Después de que un abogado chileno explicara en qué consiste el juicio abreviado en su país, los familiares de los nueve detenidos rechazaron que ellos acepten indirectamente ser culpables de algo que no cometieron.

Dijeron que lo máximo que los nueve bolivianos deben aceptar es admitir que ingresaron a territorio chileno.

“Ninguno de los papás están de acuerdo que ellos se inculpen; eso es aceptar los hechos de robo, contrabando y tenencia de armas, máximo aceptamos que digan que entraron a suelo chileno”, dijo a Página Siete Sara Rada, la madre de Karl Guachalla, uno de los detenidos.

Además, afirmó que los abogados todavía no convocaron a los padres para explicarles de qué trata esta medida que la Fiscalía de Chile oferta. “No nos volvieron a citar; no nos dijeron nada ni nos responden, entonces me da a entender que los abogados están aceptando”, afirmó la madre.

Por ello, Rada sostuvo que el próximo 3 de junio viajarán a Iquique a visitar a sus hijos. En ese recorrido aprovecharán para que los nueve les digan su opinión al respecto. “Espero que los abogados hayan ido a hablar con ellos; entonces, queremos saber bien qué es, porque nos hablan muchas versiones y preferimos escuchar de la boca de ellos”, manifestó Rada.

El pasado 23 de mayo, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dio a conocer que la Fiscalía de su país y la defensa de los nueve bolivianos detenidos llegaron a un “principio de acuerdo”.

“He sido informado que la Fiscalía y la defensa de los detenidos han llegado a un principio de acuerdo para posponer la audiencia del día jueves 25 y ojalá, eso sería nuestro deseo, llegar a un procedimiento abreviado”, declaró entonces Muñoz.

El Canciller chileno manifestó que este acercamiento entre la defensa de los detenidos bolivianos y la Fiscalía “podría acortar y encontrar una solución más breve dentro del marco jurídico nacional”.

El abogado defensor de los connacionales, Roberto Celedón, explicó que en un juicio abreviado en su país un procesado indirectamente admite la culpa. “En un juicio abreviado uno debe admitir los hechos, todos los hechos por los que se considera que son los delitos de robo, contrabando y ley de tenencia de armas. Directamente no es admitir la culpabilidad, pero generalmente terminan con condena. Porque si usted admite los hechos, implícitamente ha admitido su culpabilidad”, dijo Celedón a Página Siete.

El 19 de marzo, dos militares y siete aduaneros fueron arrestados por carabineros chilenos. El Ministerio Público de ese país los acusó de robo, tenencia de armas y contrabando. Dos días después la justicia determinó la detención preventiva en el penal de Alto Hospicio.

La jueza Isabel Peña informó que el próximo 20 de junio se realizaría la audiencia en solicitud a la liberación de los nueve connacionales.

El caso

El día “D”. El 19 de marzo, nueve bolivianos -dos militares y siete aduaneros- fueron detenidos por carabineros en Chile.

Acusación. La Fiscalía chilena los acusa de contrabando, robo y porte y tenencia de armas.

Juicio breve. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dio a conocer que la Fiscalía de Chile y la defensa boliviana estarían negociando la oferta de que los nueve detenidos se sometan a un juicio abreviado.

Molestia. Las familias de los connacionales en Alto Hospicio rechazan la propuesta del juicio abreviado, dado que aseguran que eso sería admitir la culpabilidad de los que se los acusa. Afirman que sus hijos no son delincuentes.

Página Siete / Lorena Rojas Paz / La Paz