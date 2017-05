Twitter: Esta es la escalofriante foto de una pareja que se ha convertido en viral

Es común que cuando una pareja se encuentra feliz en una relación quiera inmortalizar cada momento con una fotografía por lo que usualmente no será solo una sino habrán miles de fotos juntos.

Sin embargo, este pareja descubrió algo insólito después de observar las fotos que se habían tomado y les paró los pelos de punta. Esta es realmente como una imagen final de una película de terror.

El selfie romántico de estos enamorados en Twitter se ha convertido en viral debido a este detalle algo anormal.

En la imagen, claramente se puede observar a los novios en una pose muy usual delante de un espejo, la imagen fue publicada acompañada de unas palabras departe del novio:“Amo a mi novia incluso cuando ella es (de signo) géminis”, se leía en el tuit.

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8

— andy (@extracis) 26 de abril de 2017