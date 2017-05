Un empresario “arrepentido” reveló que abrió una cuenta de US$ 150 millones para financiar campañas de Lula y Dilma

Un video de la delación premiada del Joesley Batista salpica a los ex presidentes. Ellos negaron las acusaciones.

Foto de archivo de la investidura en 2011 de la presidenta Dilma Rousseff, acompañada por el actual presidente interino Michel Temer, y Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

El escándalo de corrupción en Brasil se filtra con un cuentagotas, pero cada una, al soltarse, desata un nuevo tsunami para la clase política. Ahora, se conoció un nuevo video de delación premiada del empresario brasileño Joesley Batista, dueño del frigorífico JBS, en el que afirma ante la justicia que dispuso de 150 millones de dólares en una cuenta a su nombre, en Estados Unidos, para financiar las campañas electorales del Partido de los Trabajadores de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

La información consta en el video de la delación premiada de Batista ante los fiscales anti-corrupción, que está causando un terremoto político que también alcanza al presidente Michel Temer.

Batista dijo que puso dos cuentas corrientes personales en Nueva York que eran operadas por el ex ministro de Economía de Lula y de Rousseff, Guido Mantega.

“El dinero fue usado en gastos de campaña. Guido Mantega me dijo que 80 millones de dólares eran de la era Lula. Y otros 70 millones de dólares eran para Dilma. En 2014 se terminó la cuenta y no me pidieron más”, dijo Batista, según el vídeo al que accedió Télam, liberado por el Supremo Tribunal Federal.

En comunicados, Rousseff y Lula negaron las acusaciones y dijeron que nunca pidieron dinero para el empresario.

Joesley Batista, dueño del frigorífico JBS y quien grabó al presidente Temer.

En el video no queda claro si este dinero era retirado por Mantega o por otro dirigente del Partido de los Trabajadores.

El empresario dijo que Mantega le decía que Dilma y Lula sabían de esta financiación ilegal depositada en Estados Unidos.

Batista dijo que el tesorero de la campaña de Rousseff en 2014 lo convocó para que use el dinero para financiar las campañas de los partidos aliados al PT y que respaldaban a Dilma.

Esta es una nueva acusación que involucra a Lula, procesado en cinco causas en la Operación Lava Jato.

Batista, que tiene un hermano también delatando a políticos, Joesley, dijo que pagó sobornos a funcionarios que administraban fondos de pensión en los que la empresa tenía participación y servían como financiación para la expansión de la empresa.

Dilma Rousseff emitió un comunicado negando las acusaciones

Joesley Batista dijo que nunca pagó sobornos durante la era de Lula o de Rousseff para lograr préstamos en el Banco Nacional Económico y Social (BNDES) para acceder a créditos subsidiados.

El dueño de JBS también reveló que Rousseff le pidió unos 10 millones de dólares para la campaña del actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel.

El empresario dijo que no quería aparecer como un gran aportante de la campaña, y entonces la solución encontrada por los políticos fue que JBS, una empresa cárnica, le comprara el 3% a los concesionarios del estadio Mineirao, el estadio donde Brasil perdió 7 a 1 contra Alemania en la semifinal del Mundial 2014.

La respuesta de Rousseff

​La expresidenta Dilma Rousseff emitió un comunicado en su sitio web desmintiendo las acusaciones del empresario arrepentido de JBS. A través de un breve punto, la dirigente negó haber recibido coimas, ni financiamiento de empresas radicadas en paraísos fiscales para sus campañas.

A continuación su réplica completa:

​1.

Dilma Rousseff jamás gestionó o recibió de empresarios, ni de terceros, donaciones, pagos o financiamiento ilegal para las campañas electorales tanto en 2010 como en 2014, para ella o para cualquier otro candidato.

2.

Dilma Rousseff jamás tuvo cuentas en el exterior. Nunca autorizó, en su nombre o de terceros, la apertura de cuentas en paraísos fiscales. Reitera que jamás autorizó a nadie para hacerlo.

3.

Una vez más, Dilma Rousseff rechaza denuncias sin pruebas o evidencias. La verdad prevalecerá.

