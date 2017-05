Un mar de contrabando

El conflicto con Chile podría dejarnos un saldo positivo, más allá de que recuperemos el mar o no. Gracias a esta tensión, el Gobierno ha decidido luchar con fuerza contra los contrabandistas y ha enviado un contingente militar nunca antes desplazado hasta la zona de conflicto, por donde -según nuestras autoridades-, circula el mayor caudal de carga de contrabando. Aunque sea polémico el dato (no nos vamos a detener en detalles menores), el régimen nacional ha identificado al culpable del problema (Chile) y por eso mismo, ha plantado a los centinelas de la Patria en la frontera y así evitar que los chilenos nos sigan inundando con mercadería que le hace tanto daño a nuestra economía y a la industria nacional. No hace falta decir que el apoyo a esta medida debe ser generalizado y la movilización tiene que ser permanente hasta que nos deshagamos de este flagelo. Sería motivo de burla que un día de éstos, sean los mismos movimientos sociales ligados al contrabando los que pidan que los militares dejen de estorbar y que el Gobierno tenga que ceder, con el riesgo de que también el mar quede a un lado.

Fuente: eldia.com.bo