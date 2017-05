Un papelón yacuibeño

Sudamericana. Dirigentes perdieron los documentos del técnico Garvizú. El equipo estuvo a punto de no jugar. Enfrentan a Universidad Católica a las 18:15.





Ref. Fotografia: De mal en peor. Los yacuibeños son los firmes candidatos a perder la categoría en la Liga.

Los problemas no cesan en Petrolero de Yacuiba: últimos en la tabla del torneo Apertura, renuncia sorpresiva de su técnico Fabri González… ahora un papelón de talla internacional: viajaron a Ecuador para enfrentar a Universidad Católica por la Copa Sudamericana sin director técnico y solo con 13 jugadores, debido a que dirigentes perdieron los documentos de Óscar Garvizú y cuatro de sus jugadores se enteraron en Viru Viru que no estaban en la lista. Se juega el pase a la siguiente instancia y está 3 a 1 abajo en el marcador.

Una irresponsabilidad gigante. El técnico Garvizú se enteró dos horas antes de partir a la capital cruceña de que la dirigencia yacuibeña había perdido sus documentos. A pesar de que le ofrecieron gestionar un papel de la embajada, el estratega no quiso porque piensa que le escondieron sus papeles ya que la idea era que no vaya a Ecuador. “Un ejecutivo se comunicó conmigo, dijo que se iban a hacer los papeles a través del consulado, yo no acepté porque creo que hay que ser bien consciente en la vida. No puedo viajar con un papel, yo para viajar, entiéndase bien, tengo que tener el documento original”, dijo Garvizú. “Que salgan por televisión, como son buenos para escribir, para sacar comunicados, que salgan con mis documentos, porque estoy convencido, así como ellos hablan yo también voy a hablar, el documento ellos lo escondieron”, fueron las duras palabras del estratega. Sumado a esto, eran 17 la plantilla de jugadores que llegaron hasta el aeropuerto Viru Viru para emprender vuelo hasta tierras ecuatorianas, sin embargo, Alejandro Flores, Diego Rivero, José Carlos Barba y Sebastián Reyes se quedaron porque sus nombres no aparecieron en la nómina. Petrolero tiene que ganar por más de tres goles si es que quiere aspirar a pasar a la próxima ronda, ya que Universidad le ganó por 3 a 1 en Yacuiba.

José Carlos Acosta jacosta@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo