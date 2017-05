Usain Bolt entrenará con el Borussia Dortmund

El multicampeón olímpico y mundial aseguró que le gustaría estar entre los mejores 50 jugadores del mundo

El atleta jamaicano y ocho veces campeón olímpico Usain Bolt desea cambiar de disciplina y “formar parte de los 50 mejores futbolistas del mundo”, según una entrevista publicada en el último número de la revista francesa “So Foot”.

“Ahora empiezo un nuevo capítulo de mi vida, busco nuevas motivaciones”, señaló Bolt, quien posee los récords de todas las disciplinas de esprint, además de ocho oros olímpicos y once títulos mundiales.

“Tengo la velocidad, obvio, pero también una buena inteligencia de juego. Entiendo el fútbol”, garantizó el jamaicano.

El atleta también mostró su deseo de ser un atacante “que marque al menos 20 goles por temporada”.

A win that felt so good even @UsainBolt felt compelled to ring #MUTVHD! #MUFCpic.twitter.com/5KDeJuLWI4

— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2016