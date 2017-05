El delantero de Guabirá aseguró que no bajarán los brazos en su búsqueda por el título del torneo Apertura hasta el final. Su próximo examen será ante Wilstermann, este domingo, en el estadio Gilberto Parada de Montero.

Compromiso pleno. El delantero de Guabirá, Carlos Saucedo, aseguró que su equipo no bajará los brazos hasta el final del torneo en busca del título del Apertura. La lejanía con el líder Bolívar, tienen ocho puntos de diferencia, no es un pretexto para que no sigan tras el objetivo que se plantearon al inicio del campeonato. Se alista para recibir a Wilstermann, este domingo (15:00).

“La verdad, perdimos la gran chance de estar cerca (de Bolívar), que se alejó, hay una gran diferencia, pero vamos a luchar hasta lo último”, admitió ‘Caballo’ Saucedo, el goleador del equipo y del torneo (11), junto a Pablo Escobar, de The Strongest. Los azucareros son cuartos en la tabla de posiciones con 23 unidades tras cumplir con la decimoquinta fecha del campeonato.

De las siete fechas que quedan del torneo, Guabirá jugará cinco de local y dos de visitante, situación que les permite asegurar los puntos en casa. “Tenemos bastantes partidos de local, será importante sumar y no perder ni un punto. Además buscaremos ganar los dos compromisos que tenemos de visitante”, aseguró Saucedo, que se mostró optimista con lo que se viene.

Fuente: diez.bo