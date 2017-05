Belkis Díaz vio a su recién nacido, Dany Nava, morir el verano pasado por falta de comida. No había fórmula para bebés, y la señora Díaz no podía amamantar, explicó Albertina Hernández, la abuela del bebé. “No pudimos encontrar comida, no pudimos encontrar la leche, y empezó a adelgazar”, dijo Hernández.