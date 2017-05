Venezuela: Una Constituyente a dedo

Luis Antezana

Cuando un país ha sufrido una catástrofe social, política o económica o bien fue víctima de una guerra o enfrenta un cambio de gobierno, o éste ya se ha producido, se encuentra obligado a realizar una Asamblea Constituyente, encargada de establecer los nuevos cimientos del país, dictar una nueva Constitución y elegir nuevas autoridades.

Ese panorama general encara Venezuela, aunque el gobierno responsable de la situación, pese a la enorme presión del pueblo, no dimite y ha convocado a elecciones para una Asamblea Constituyente “que elegirá a unos 500 constituyentes, unos 200 a 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas”, grupos que responden al gobierno. Tendrá como objeto transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución y podría significar la refundación de los poderes públicos, inclusive los de elección popular.

La desesperada maniobra política destinada a superar la grave crisis y buscar la prórroga indefinida del régimen chavista adolece, sin embargo, de contradicciones y antagonismos que le han conducido a un callejón sin salida.

En primer lugar, el gobierno existente, autor y culpable de la crisis, no puede ser quien convoque a una Constituyente, pues, de todas maneras, tendrá la intención de prolongar el catastrófico régimen.

Para alcanzar ese objetivo, naturalmente deberá hacer que la Constituyente esté bajo su absoluto control y, por tanto, imposibilitar que se realicen elecciones libres y de todo el pueblo, sino se realice una elección corporativa con la exclusiva presencia de sectores sociales monitoreados.

Una nueva Constituyente solo podrá ser legítima en caso de que la elección de sus miembros se realice bajo la libertad política más completa. Pero, para llegar a ese punto, en primer lugar se encuentra el cambio de la autocracia gobernante y sea sustituida por un gobierno provisional que será el único capaz de convocar a una Constituyente, asamblea que solo en esa forma podrá funcionar con la libertad política más completa para dictar una nueva Constitución, necesidades que demanda la sustitución del régimen chavista por la nación democrática.

Para la instauración de un nuevo régimen es necesario en absoluto la Asamblea Constituyente que debe ser obligadamente de todo el pueblo. Con base en el voto universal, directo, igual y secreto.

A diferencia de una Constituyente sometida a una camisa de fuerza de asambleístas, producto del voto de organizaciones manipuladas, una verdadera Asamblea que realmente exprese la voluntad popular no solo debe exhibir el título de Constituyente, sino que ella debe tener el poder y la fuerza para “constituir”. Que no sea con asambleístas elegidos sin libertad de agitación y propaganda, de acuerdo con una ley electoral corporativa.

Lo que encara la consecuente oposición venezolana es la formación de un gobierno provisional y señalar las tareas que deberá cumplir, así como tener en claro el significado del nuevo gobierno, las labores inmediatas que deberá realizar y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que exprese la voluntad del pueblo, de tal forma que la nueva situación no derive en un círculo vicioso y se tenga que pensar en empezar de nuevo. Una Asamblea Constituyente que no cumpla esas tareas y no sea producto de la voluntad de todo el pueblo, como la recién convocada, será un salto en el vacío.

El Diario – La Paz