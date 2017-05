Víctima del director acusado de abuso: “Si no tenía relaciones con él, me expulsaría del colegio”

Nota relacionada: Aprehenden a director que llevó a una estudiante a un motel

El pasado ocho de mayo el director de una unidad educativa llevó con engaños a una estudiante de ese establecimiento a un motel, la víctima dio aviso a los profesores y estos a la Felcv. El director fue arrestado en el interior del motel antes de cometer el hecho.

La víctima dio testimonio del acoso y amenazas que recibía por parte del director.

“Primero me pedía dinero y después me acosaba diciendo que si yo no me animaba a tener relaciones sexuales con él”, relató la adolescente.

La menor dijo que en dos ocasiones cuando ella salía de la dirección, el acusado le tocaba las nalgas y la amenazaba con expulsarla y reprobarla del curso.

“Me dijo que si no tenía relaciones con él, me expulsaría del colegio”, aseguró.

Nota relacionada: “Me tendieron una trampa”, dice director enviado a Palmasola por llevar al motel a su alumna

Fuente: Red Uno