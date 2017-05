Victoria Abril se supera en Cannes con un nuevo look… ¿inclasificable?

La actriz parece dispuesta a sorprendernos con cada una de sus apariciones en las diferentes alfombras rojas que pisa y esta vez no iba a ser una excepción.

Cuando Victoria Abril pisa una alfombra roja no queda indiferente ni el fieltro (no nos engañemos, las afombras ya no son buenas) por el que pisa. No solo por su presencia, por su actitud, y su poco reparo a la hora de decir lo que piensa, sino también por su indumentaria. Y Cannes no iba a ser una excepción.

Así vestida hemos visto a la actriz en la primera alfombra roja que la setenta edición del festival francés nos ha regalado, la del estreno de la película frances Los fantasmas de Ismael, protagonizada por Marion Cotillard, Louis Garrel y Charlotte Gainsbourg.

No tenemos aún datos concretos del vestuario de la musa de Jean Paul Gaultier, pero la imagen habla por sí misma. ¿Qué conclusiones podemos extraer de ella? Primero, que se trata de un kimono. ¿Victoria Abril mira desde Europa a Japón? Sí, pero no es el único continente en el que la actriz se ha inspirado.

De África Victoria se ha traído el estampado de su kimono y también su peinado, que tanto recuerda al de algunas de las mujeres de la tribu Mangbetu. No es la primera vez ni mucho menos que vemos a Victoria experimentar con postizos y con pelucas: en la alfombra roja de los Goya 2016 también la pudimos ver con un peinado de inspiración afro.

Y no solo mira a los continentes, también mira al mar: las conchas caurí que adornan su frente provienen de un molusco del mismo nombre que se encuentra en los océanos. Y, sorpresa, tanto las mujeres de África Occidental como las japonesas los tienen muy presentes en su cultura. ¿Casualidad? No lo creemos.

Completa el look con unos pendientes, un bracalete y un par de anillos que tampoco destacan por su discreción, valga la paradoja, pero ¿para qué quieres ser discreta cuando eres Victoria Abril?

No sabemos con qué más nos sorprenderá la actriz durante el festival cuyo jurado preside su amigo Pedro Almodóvar, nuestra imaginación nunca alcanza las cotas de creatividad de Victoria, pero estaremos aquí para verlo.

Fuente: revistavanityfair.es