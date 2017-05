Xiomi, la boliviana secuestrada que escapó de una banda de tratantes en Perú

La universitaria despertó en un camión que se dirigía a la ciudad de Piura.

Página Siete Digital / La Paz

Cada día la División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana registra al menos tres denuncias de personas desaparecidas en diferentes circunstancias, Xiomi Morelia Lema Ávila fue una de ellas.

La muchacha, que desapareció hace seis días, fue secuestrada por una presunta banda de tratantes que la sacó del país dopada y en un camión que se dirigía hacia la ciudad peruana de Piura.

“Yo me he escapado del camión, me escapé del camión y me oculté, yo tenía miedo de que vuelvan y que me dirijan a otra parte porque a lo que yo tenía entendido, a lo que yo he escuchado, es que nos dirigíamos a Piura”, relató la joven de 21 años a ATV Noticias de Perú.

“Estábamos desesperadas, de que de una forma de salir para escapar, pero ella no, no tuvo suerte” relató y se quebró en llanto al referirse a otra muchacha que era trasladada junto a ella y a otras dos chicas más.

A diario en las calles de La Paz y El Alto, y en las redes sociales circulan afiches con datos de personas desaparecidas, el de Xiomi Morelia indicaba que ella desapareció el viernes 5 de mayo, día en que tras retornar a su casa tuvo el infortunio de abordar un minibús sin ningún pasajero.

“Yo me subí a un minibús vacío, luego de ahí de dos minutos se sube un señor y entonces de ahí yo ya no me acuerdo, sólo que aparecí en el camión y no sé de cómo”, recuerda mientras trata de secar sus lágrimas.

Xiomi Morelia Lema Ávila, estudiante de Derecho, cuenta que llegó semidesnuda hasta una avenida en Lima pidiendo ayuda. Afortunadamente encontró a una señora que le regaló una polera y contactó a las autoridades para reportar el caso.

La joven logró contactarse con sus familiares y desde la Embajada de Bolivia en Perú se comunicó el hecho a la Policía Boliviana. Tras realizarle algunos exámenes se pudo evidenciar que ella efectivamente fue dopada y se descartó cualquier otro tipo de agresión física.