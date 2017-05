Zoe Saldana jamás olvidará esta gran indiscreción de Britney Spears ¡Mira lo que hizo!

“Así es Britney…”, afirmó la actriz.

Para quienes no lo sepan (o lo hayan olvidado) Zoe Saldana y Britney Spears protagonizaron la única (y desastrosa) incursión de la Princesa del Pop en el cine: Crossroads (2002). Y aunque los años han pasado, Britney ya esté en otra etapa y la carrera de Zoe sea ahora una de las más reconocidas en Hollywood, la amistad permanece, incluso a pesar de una gran indiscreción que Britney hizo sobre la vida personal de la protagonista de Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

Durante su participación en el programa de Watch What Happens Live with Andy Cohen, una fan le recordó a Zoe que hace un par de años Spears reveló que la actriz estaba esperando gemelos, algo que ella no había compartido públicamente y que era demasiado íntimo.

“Coincidimos en el mismo vuelo de Los Ángeles a Nueva York, estuvimos conversando todo el trayecto. Ella tiene dos niños, yo estaba esperando gemelos, y tuvimos una linda conversación. Sin embargo, olvidé –algo que no se me ocurrió– decirle que no dijera nada. Estábamos tratando de ocultarlo, tratando de ser discretos…”, reveló Saldana.

Días después, en una entrevista para Entertainment Tonight, la intérprete de Oops!… I Did It Again -qué apropiado- dio información de más sobre su ex compañera de reparto, revelando la noticia de los bebés que esta esperaba. No sabemos si Britney había asumido que la noticia era del dominio público, o que no tenía nada malo ser la vocera, el punto es que la indiscreción impactó a Zoe.

Quizás otra famosa se habría puesto como loca por el atrevimiento de Britney, pero no Zoe.

“La manera en que pasó fue tan inocente que nunca pensé en reclamarle… Ella sólo estaba siendo Britney. La amo, y no lo digo en un sentido negativo. O sea, la manera como ella vive su vida es tan real…”, confesó.

A pesar de todo, la reacción de Zoe fue muy natural:

“Me quedé en shock porque no estábamos listos para compartirlo. Pero era Britney, así que está bien”.

