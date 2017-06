﻿Aurora ingresa en “crisis” y aún no recibe compensación

JAIME CORNEJO (D), JUNTO AL TÉCNICO Y LOS JUGADORES DEL CLUB AURORA.  DICO SOLÍS

Pasaron 24 días desde la coronación de Aurora en la Copa Simón Bolívar y del retorno a la Liga, pero para el club este hecho pasó de ser un “premio” a un “castigo”.

El presidente del elenco Celeste, Jaime Cornejo, manifestó que debido a que el primer equipo no tiene actividad deportiva, los ingresos económicos del club están en números rojos, situación que tiene preocupado a más de un directivo del Equipo del Pueblo.

Y este conflicto se agravará más, según Cornejo, pues no recibieron ninguna noticia por parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sobre la remuneración económica que deben recibir por estar parados por más de cinco meses hasta participar en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, el 2018.

“La verdad seguimos sin saber qué hacer. No tenemos partidos y eso nos deja sin ingresos. Solo tenemos la escuela, pero lo que entra de esta sección se va para la misma”.

El titular explicó que la crisis llegó hasta el punto de que no saben con qué dinero van a hacer el mantenimiento de las canchas que tiene el complejo, además del arreglo de las bombas de agua.

“Quién nos da plata para hacer estos arreglos, pues nadie”, sostuvo Cornejo con algo de rabia.

Añadió que la siguiente semana tiene que pagar sueldos de los trabajadores y del personal, hecho que le hace preocupar aún más.

Por ello, el presidente de las arcas celestes remarcó que esperará hasta el lunes a que la FBF se pronuncie sobre la remuneración económica que debe recibir mensualmente, o sino comenzará a “tomar medidas” al respecto.

“Primero hablaré con las instancias correspondientes. El camino del diálogo es el primero, es por eso que enviaré cartas pidiendo que se aclare este tema. En caso de no recibir respuestas, desde el siguiente lunes comenzaré a presionar y a protestar porque no me parece correcto lo que se está haciendo”.

Cornejo explicó que este mes de junio ya se debería recibir dicha compensación, pero que tiene claro de que no será así.

El “consuelo” del titular es que el primer equipo no entrena con normalidad y que no tendrá que pagar “grandes cantidades” de sueldos a los jugadores que siguen entrenando.

“Hay futbolistas que permanecen entrenando porque estamos jugando el torneo de la Asociación, pero aún así tenemos que cancelar sueldos a los que se quedaron”.

Fuente: opinion.com.bo