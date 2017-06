﻿Wilster cierra su peor campaña

RODRIGO VARGAS (I) CELEBRA UNO DE SUS GOLES SOBRE WILSTERMANN, EN EL FÉLIX CAPRILES. NOÉ PORTUGAL

Wilstermann concluye el torneo Adecuación goleado por Petrolero de Yacuiba (1-3) y en la décima posición de la tabla de posiciones y en la acumulada, tras disputar la última fecha del certamen.

Con un triplete de Rodrigo Vargas, a los 22, 41 y 59 minutos, los chaqueños dejaron en la lona a los Rojos, que descontaron por intermedio de Marcelo Bergese, a los 71.

Es la peor campaña de los Aviadores desde su retorno a la Liga en 2012, pese a la inversión que realizó la dirigencia para buscar el título del certamen liguero.

Desde que el Rojo volvió al profesionalismo, las estadísticas indican que Wilster terminó séptimo en el torneo Apertura y sexto en el Clausura 2012-2013; cuarto (A) y octavo (C) en 2013-2014; cuarto (A) y tercero (C) en 2014-2015; sexto (A) y campeón (C) en 2015-2016 y sexto (A) y décimo (Adecuación) en 2016-2017.

Los Rojos mantuvieron una planilla cerca de 200 mil dólares con un plantel que tenía la misión de conquistar un boleto para la Copa Libertadores de 2018, pero la realidad es diferente y “dolorosa” para los aficionados.

Se contrató a jugadores con un palmarés “importante” como el argentino Cristian Chávez, el colombiano Luis Carlos Cabezas, al brasileño Alex Da Silva los nacionales Rudy Cardozo y Gabriel Ríos, pero los resultados no fueron los esperados por los hinchas, dirigentes y cuerpo técnico.

Los Aviadores disputaron 22 partidos en el torneo liguero. Perdieron en 11 oportunidades, empataron en cinco ocasiones y vencieron seis veces. Acumularon 23 puntos que lo dejan en la décima posición y simplemente superó a Petrolero (20) y Universitario (18).

La irregularidad de su rendimiento estuvo marcado por los constantes cambios en las alineaciones para encarar los diferentes compromisos de la Liga.

Esta situación alejó a los aficionados de las tribunas dejando recaudaciones que deja preocupación en la dirigencia Aviadora. Los ingresos, por ese item, “no son los que se proyectaron para encarar la temporada”, dijo Renán Quiroga, secretario general del club Wilstermann.

Las dificultades económicas en el club, generaron retrasos en el pago de salarios a los jugadores, lo que provocó el paro de actividades de los futbolistas, como medida de protesta.

Asimismo, Wilster concluyó décimo en la acumulada con 52 puntos, superando a chaqueños y Doctos, ambos con 43 enteros.

Con esta realidad, de momento, el cuadro Aviador se queda sin premio internacional para el próximo año.

Minutos antes de que culmine el partido, algunos hinchas dejaron las gradas del estadio, por el resultado negativo de su equipo.

Wilstermann: 1

Raúl Olivares

Cristian Vargas

Alex Silva

Edward Zenteno

Juan Aponte

Cristhian Machado

Fernando Saucedo

Marcelo Bergese

Rudy Cardozo

Cristian Chávez

Gilbert Álvarez

Entrenador:

Roberto Mosquera

Cambios:

Ríos x Saucedo; Barrón x Chávez y Ortiz x Machado

Petrolero: 3

Iván Brun

Aldo Gallardo

José Báez

Juan Reyes

Luis Flores

Frank Oni

Eduardo Puña

Edgar Escalante

Luis Hurtado

Diego Rivero

Rodrigo Vargas

Entrenador:

Óscar Garvizú

Cambios:

Ramos x Rivero; Pachuri x Hurtado y Villamil x Gallardo

Gol Wilster: Bergese (71’)

Goles Petrolero: Vargas (22’, 41’ y 59’)

Estadio: Félix Capriles (CBB)

Árbitro: Ivo Méndez (SCZ)

Público: 1.340 espectadores

Recaudación: 32.480 bolivianos

Minuto 90

No salieron las cosas como lo planificamos. El resultado muestra a un rival efectivo”. Roberto Mosquera-DT WILSTER

Es un resultado que nos permite salir del sótano tras superar a un gran rival”. Rodrigo Vargas – PETROLERO

