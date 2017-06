15 actores que lo intentan demasiado, pero no logran el éxito total en Hollywood

Sus más grandes éxitos en la pantalla han quedado dos, tres y algunos años más atrás… ¿Por qué?

Hollywood no es un terreno sencillo de dominar. A algunas celebridades se les da de manera natural el éxito en el cine y en la televisión, a otras sólo en alguno de esos dos ámbitos. Otros viven sus años dorados y después se pierden en el mar de nuevos talentos que nacen cada año. Afortunadamente, de ese grupo hay un par de nombres que hoy viven el mejor momento de sus carreras y que han logrado salir de esa zona donde no pasa nada relevante.

Los siguientes nombres harán saltar a más de uno de su asiento, pero siendo un poco analíticos, cada uno ha estado en las etapas descritas arriba.

¡Comencemos!

1. Clive Owen

Closer y su nominación al Oscar, Sin City y los Niños del Hombre pusieron al británico en la lista A de Hollywood entre 2004 y 2008. Pero misteriosamente su presencia dejó de ser constante, o más bien se centró en películas independientes o de menor proyección.

Su talento es innegable, pero en casi 10 años no ha vuelto a tener un éxito tan contundente. Veamos si su regreso con Valerian y la ciudad de los mil planetas cambia el curso de la historia.

2. Alex Pettyfer

Actor y modelo inglés, que muchas personas sólo ubican por haber sido Adam The Kid en Magic Mike, digamos, no ha hecho gran cosa desde entonces. Un vistazo por su cuenta de Instagram muestra que el guapo actor viaja mucho, quizás demasiado. A veces comparte imágenes de alguna filmación, pero de esas películas se sabe poco o casi nada.

Él pudo haberse convertido en el ídolo teen de los años 2000, pero bueno. Lo guapo no ha cambiado, al contrario. Tal vez el éxito llegue detrás de cámaras, en su etapa como director de cine.

@elonmusk can you hurry up and get this time travel into production…. back to the future ?? said it be here by now !!! These long ass flights are fucking boring …. #LONDON Una publicación compartida de Alex Pettyfer (@alexpettyfer) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 8:55 PDT

3. Taylor Lautner

Después de la saga Crepúsculo y del furor de aquellos locos, locos años 2009, 2011 y 2012, básicamente en la carrera de Taylor no ha habido nada interesante que agregar a esta lista.

De la larga lista de actores que se dieron a conocer gracias a Twilight, sólo podemos decir que Kristen Stewart y Robert Pattinson lograron superar el caos mediático de la historia teen más comentada de los últimos diez años.

4. Josh Hartnett

La recta final de los noventa no estaría completa sin la presencia del guapo Josh Hartnett, quien entre Vírgenes Suicidas, Pearl Harbor y 40 días y 40 noches se convirtió en el galán de moda.

Su incursión al cine más serio se dio con el triste fracaso de La Dalia Negra. Después de esta cinta, y en palabras del actor, haber rechazado ser Superman y el Batman de la franquicia de Christopher Nolan tuvieron un alto costo en su carrera.

5. Taylor Kitsch

Taylor reúne los requisitos para triunfar en Hollywood. Es guapo, rebelde y buen actor. Sin embargo, los proyectos en los que ha participado en los últimos años no han sido los mejores para su carrera.

Su paso por la televisión en la segunda temporada de True Detective dejó claro que es muy talentoso, pero esa temporada fue una maldición para todos los involucrados. Un capítulo que los propios creadores desean olvidar.

6. Armie Hammer

Red social, Operación U.NC.L.E. y El Llanero Solitario son algunos de los títulos que quizás nos ayuden a ubicar su presencia en el cine. Pero fuera de eso, algo ha pasado en la carrera del actor que no logra despuntar.

7. Amanda Seyfried

Dos películas: Mean Girls y Mamma Mia, después… ¿Qué ha pasado con la actriz? Veamos si Mamma Mia 2 logra salvar una carrera destinada al silencio.

8. Sam Worthington

Luego de Avatar, el nombre del actor australiano se ha quedado un poco en el olvido. Si bien ha participado en cintas como Terminator Salvation o Furia de Titanes, éstas han sido un fracaso en taquilla con más críticas negativas que halagos.

¿Avatar 2 salvará su carrera?

9. Jason Momoa

Su paso por Game of Thrones es quizás la más conocida en la industria. Se tienen todas las esperanzas en que como Aquaman el musculoso actor de un giro positivo en las taquillas, pero el poco ruido que se ha hecho a la película en comparación con otras cintas de superhéroes nos deja un extraño sabor de boca.

10. Josh Lucas

Junto a Reese Witherspoon en Sweet Home Alabama se confirmó como uno de los galanes del cine, pero Poseidón y La amenaza invisible pusieron en pausa su carrera.

¿Alguien lo recuerda?

11. Colin Farrell

La carrera del sexy irlandés tiene un antes y un después de Miami Vice. Durante muchos años fue el sex symbol por excelencia. El chico rebelde que cautivaba a todas en Hollywood, incluyendo a Britney Spears.

La joven promesa del cine cambió el rumbo de su carrera gracias a los excesos y algunos malos proyectos. Sin embargo, desde hace un par de años Colin ha dado buenos pasos, y 2017 podría confirmarlo con The Beguilded.

12. Estella Warren

Cuatro años bastaron para que la ex atleta pasara de la gloria al rechazo total en la industria gracias a cintas como Canguro Jack, trinca y brinca y el error en la filmografía de Tim Burton, El planeta de los simios.

13. Orlando Bloom

Lejos quedaron aquellos años de éxitos garantizados gracias a la trilogía de El Señor de los Anillos o Piratas del Caribe (aunque su personaje sea uno de los consentidos de la saga).

La carrera de Orlando ha dado más de qué hablar en lo personal gracias a su relación con Miranda Kerr, Katy Perry y su nueva amistad con Leonardo DiCaprio.

Si bien ha intentado hacer algo más, como aquella participación en la serie de Netflix, Easy, nada más ha pasado con el guapo británico.

14. Zac Efron

Zac es un caso muy especial. Es sumamente admirado, deseado y querido entre los fans. High School Musical, Vecinos, We Are Your Friends y Baywatch confirman su estatus como uno de los actores más influyentes y activos del medio. Sin embargo, ¿Hollywood está preparado para que Zac deje a un lado su natural belleza y se anime a participar en cintas que demuestren otras habilidades?

¿Estaremos preparados para ver a Zac en un personaje donde el físico no sea lo más atractivo?

Now I know why The Hoff is always happy and smiling- he said “Berlin is in his ??”. I feel ya brother- can’t hide it ?????? #BeBaywatch #Berlin #grateful Una publicación compartida de Zac Efron (@zacefron) el 30 de May de 2017 a la(s) 10:13 PDT

15. Ryan Reynolds

Él podría ser el mejor ejemplo para Zac y otros atractivos actores que además de belleza tienen carisma y, más importante, talento y buscan salirse del molde.

Ryan pasó del galán de comedias románticas, a superhéroe fracasado (sí, Linterna Verde fue un rotundo fracaso en su carrera, no así en su vida personal) y –nuevamente– al superhéroe más divertido, irreverente y cool del momento gracias a Deadpool.

A sus 40 años, el canadiense está viviendo una de las mejores etapas de su carrera que indican que la buena selección de proyectos y asumir riesgos tienen consecuencias positivas.

