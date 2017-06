25 frases de Julio Iglesias con las que no sabes si reír o llorar

Campechano, burlón y vividor. Ahora que edita su nuevo disco, ‘México & amigos’, seleccionamos un puñado de sus memorables declaraciones

Julio Iglesias y la Viagra

“He cambiado mucho de cuando era joven. Por ejemplo: ahora me aterra volar. No me gusta y me da ansiedad cuando hay turbulencias en el avión. Antes me daba igual: mi único interés cuando subía a un avión era ligarme a la azafata para follármela en el baño. Ah, la Viagra, qué gran invento”. Revista Don. Enero 2015.

En la imagen, Julio Iglesias en la Plaza de La Concordia (París) en julio de 1976.

Abrazado a Estados Unidos

“Tengo 40 años y ya soy demasiado mayor para ser el nuevo ‘sex symbol’ norteamericano”. New York Times. Octubre de 1984. En la foto, con el actual presidente de EE UU, Donald Trump, en Palm Beach (Florida) en 1997

Psicoanalizándose

“Cuando me miro en el espejo no entiendo nada de lo que pasa conmigo”. El País. Septiembre 1983.

Españoleando

“Nada ni nadie me hará cambiar mi nacionalidad española. Soy y seré siempre español. Además, de los que españolean en el mundo.” El País. Julio 1977.

El fracaso con Isabel

“Nunca se interesó [Isabel Preysler] por mi carrera artística de una forma activa, pero sí pasiva. Ella me llenaba de emociones, me ayudó muchísimo, pero en lo que se refiere al artista trató siempre de separar los caminos y esa ha sido una de las causas fundamentales del fracaso de nuestro matrimonio”. ‘Entre el cielo y el infierno’, autobiografía de Julio Iglesias. Editorial Planeta, 1980.

Cada noche con una mujer diferente durante un mes

“En 1970 di 41 conciertos en 41 ciudades españolas distintas. En 30 días. Hice el amor todas las noches. 41 ciudades diferentes, 41 novias diferentes. Fue mi etapa rockera”. Ocean Drive Magazine. Febrero de 2014.

Mi secreto de seducción

“Mi meta es hacer a la gente soñar. Cuando me ven en el escenario, lo que imaginan sobre mí y la realidad se unen. Les seduzco. Pero primero tengo que seducirme a mi mismo”. Time Magazine. Septiembre 1984.

Solo sé que no sé nada

“No sé hacer otra cosa que cantar. ¿Qué quieres? ¿Qué me quede en casa tocándome el pito? No podría”. Revista Don. Enero 2015.

No sé ni jugar al fútbol ni cantar

“Quise ser futbolista y no pude por un accidente que casi me deja paralítico. Luego, sin buscarlo, me convertí en poeta sin serlo y en cantante sin cantar. Estaba predestinado así”. Blanco y Negro. Junio de 2000.

En un ascensor con Bob Dylan

“Me parece perfecto que le den el Nobel de Literatura porque Dylan representa la revolución del ‘hey, baby’. Es un grandísimo escritor. Ha hecho mucho por la lingüística inglesa. Nunca olvidaré el día que entré con él en un ascensor en Sao Paulo, desde el que se veían todos los pisos, y me dijo: ‘Oye, Julio, a ver cuándo empiezas a grabar mis canciones, chico”. El País. Mayo de 2017.

Sus lecturas favoritas

“Cuando yo era más joven lo leí todo, desordenadamente, como cualquier universitario. Ahora leo la prensa, las novelas de miedo. Me gusta ‘E. T.’ y todo lo que no me confunde”. El País. Agosto de 1983.

¡Viva el vino!

“Para amar el vino tinto tienes que tener un enfoque sano de la vida. El vino tinto es la vida, la única vida que puedes meter en una botella”. People Magazine. Agosto de 1988.

El paraíso es el agua

“Para mí, no hacer nada es tener dos horas para flotar en el agua, que es un paraíso, y pienso: ‘Dios, qué hombre tan afortunado soy”. CBS New Sunday Morning. Mayo de 2004.

Ahora voy a hablar de la televisión…

“La Televisión Española informa muy mal. Es increíble que cuando las más importantes televisiones del mundo siguen los conciertos de Plácido Domingo, de Monserrat Caballé o conectan en directo para que la gente viva el momento en que Ángel Nieto gana una carrera o presencie el triunfo de Severiano Ballesteros, aquí se ignoren esos acontecimientos. Pero prefieren hacer cosas aburridísimas y hablar del aborto en lugar de tener una programación de verdad divertida e interesante”. El País. Septiembre de 1983.

Julio y Rusia

“Soy el cantante preferido de la juventud soviética”. ‘Protagonistas’ (Cadena Cope). Noviembre de 1983.

La voz del pueblo

“Yo tengo que decir que dispongo de la inmensa suerte de cantar para los pueblos, y no para los gobernantes”. El País. Agosto de 1983.

Mis amigos los ‘paparazzi’

“Son formidables. Qué sería de mí sin ellos” (Sobre los ‘paparazzi’). El País. Septiembre de 1983.

Lo confieso: doy asco

“Tengo 63 años, doy asco. Pero por supuesto aún tengo la capacidad de seducir físicamente. La única cosa que ha mejorado es que he aprendido a cantar”. La Stampa. Octubre 2004.

Hacer el amor antes de cantar

“Fíjense que yo tenía una cábala, o capricho, o como sea, que era el siguiente: no podía subirme a un escenario a cantar si antes no hacía el amor. Entonces era como un conejito, ‘chaca, chaca, chaca’… y me iba a cantar. Pero era espantoso, porque después, mientras estaba en el escenario, quería terminar rápido sabiendo que tenía una mujer desnuda esperándome en la habitación”. Diario La Capital (Argentina).

Qué pesadas las musas

“No hay cosa más intensa, más compleja y más gastadora que la creatividad”. Especial Julio Iglesias. Televisión peruana. 1980.

Cómo somos los españoles

“Ahora las gentes son más altas, mejor vestidas y mejor comidas” (Refiriéndose a los españoles).

El País. Septiembre de 1983.

Yo y las mujeres

“Las mujeres me vuelven loco, pero completamente loco… Desde que cumplí los cuatro años… Pero quiero decir a las estadounidenses que no soy un ‘superman’”. People Magazine. Agosto de 1988.

A un paso de ser un perdedor

“Una vez que has probado el aplauso de 50.000 personas, te sentirás mal el día que solo te aplaudan 2.000. El mayor problema de mi trabajo es que puedes perderlo. Un día eres un triunfador pero, al siguiente, no importa la gran estrella que seas, puedes ser un perdedor”. People Magazine. Agosto de 1988.

Con cuántas mujeres he estado

“La primera vez que visité Londres mi mánager me dijo: ‘Los periódicos dicen que te has acostado con 3.000 mujeres’. Yo le dije que no comentara a nadie que no era verdad. Ahora estamos en 2014 así que la cifra debe de haber subido a 20.000. Yo no llevo la cuenta”. Daily Express. Mayo de 2014.

Dormir y nadar desnudo

“Tengo un gran secreto: duermo desnudo. Eso no significa solo físicamente; tengo desnudo el corazón y la cabeza. Para mi desnudarme delante de un entrevistador, frente al público, es una experiencia de desnudo espiritual, no física, tengo el alma abierta, mi cabeza abierta, mi pasión abierta, eso es lo que hago en mi vida. Pero también cuando nado físicamente en la piscina, nado desnudo porque nadie está ahí para verme, nadie me presta atención”. Ocean Drive Magazine. Febrero de 2014.

